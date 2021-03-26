Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sérvia x Portugal: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Ambas as equipes vem de vitórias magras na estreia das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Jogo vale liderança do Grupo A...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 13:26

LanceNet

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após a magra vitória contra o Azerbaijão na estreia das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, Portugal joga fora de casa contra a Sérvia neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente as duas melhores seleções do Grupo A e a tabela final da chave pode começar a ser definida neste duelo.Vitória
- Na teoria, o jogo contra o Azerbaijão era o mais fácil. A teoria vale pouco, conta o que aconteceu na partida. Agora teremos duas equipes buscando atacar e fazer gols. Respeitamos a Sérvia e a qualidade dos seus jogadores, mas temos a nossa identidade e vamos jogar para ganhar, como fazemos sempre. Se pudesse escolher, prefiro menos nota artística e a vitória - afirmou Fernando Santos, técnico de Portugal.
Sérvia
Portugal venceu o Azerbaijão por apenas 1 a 0, mas a Sérvia também encontrou dificuldade em seu duelo contra a Irlanda, apesar de ter enfrentado um adversário mais qualificado. O grande destaque da partida foi o atacante Mitrovic, que marcou dois gols na vitória por 3 a 2 na estreia da equipe em busca do Mundial de 2022.
FICHA TÉCNICA:Sérvia x Portugal
Data e horário: 27/3/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Marakana, em Belgrado (SER)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SÉRVIA (Técnico: Dragan Stojković)Dmitrovic; Pavlovic, Milenkovic e S. Mitrovic; Gagic, Maksimovic, Milinkovic-Savic e Kostic; Tadic; Vlahovic e A. Mitrovic
Desfalques: Nenhum
PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Lopes; Cancelo, Duarte Rúben Dias e Nuno Mendes; Pereira, Moutinho e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo
Desfalques: Raphael Guerreiro (machucado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O caso incomum da colombiana que ficou grávida de dois homens ao mesmo tempo
Aureny Simões, mulher que correu todas edições das Dez Milhas Garoto
Idosa participante de todas as edições da Dez Milhas Garoto se mostra animada com a prova de 2026
Imagem de destaque
Motociclista fica ferido após colidir com uma vaca em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados