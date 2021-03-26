Sérvia x Portugal: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Após a magra vitória contra o Azerbaijão na estreia das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, Portugal joga fora de casa contra a Sérvia neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente as duas melhores seleções do Grupo A e a tabela final da chave pode começar a ser definida neste duelo.Vitória
- Na teoria, o jogo contra o Azerbaijão era o mais fácil. A teoria vale pouco, conta o que aconteceu na partida. Agora teremos duas equipes buscando atacar e fazer gols. Respeitamos a Sérvia e a qualidade dos seus jogadores, mas temos a nossa identidade e vamos jogar para ganhar, como fazemos sempre. Se pudesse escolher, prefiro menos nota artística e a vitória - afirmou Fernando Santos, técnico de Portugal.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Europa
Sérvia
Portugal venceu o Azerbaijão por apenas 1 a 0, mas a Sérvia também encontrou dificuldade em seu duelo contra a Irlanda, apesar de ter enfrentado um adversário mais qualificado. O grande destaque da partida foi o atacante Mitrovic, que marcou dois gols na vitória por 3 a 2 na estreia da equipe em busca do Mundial de 2022.
FICHA TÉCNICA:Sérvia x Portugal
Data e horário: 27/3/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Marakana, em Belgrado (SER)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SÉRVIA (Técnico: Dragan Stojković)Dmitrovic; Pavlovic, Milenkovic e S. Mitrovic; Gagic, Maksimovic, Milinkovic-Savic e Kostic; Tadic; Vlahovic e A. Mitrovic
Desfalques: Nenhum
PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Lopes; Cancelo, Duarte Rúben Dias e Nuno Mendes; Pereira, Moutinho e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo
Desfalques: Raphael Guerreiro (machucado)