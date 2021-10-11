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Sérvia pede punição a Shaqiri por uso de casaco de grupo paramilitar do Kosovo: entenda a polêmica

Meio-campista pode ser punido novamente por conta de polêmica com o Kosovo e a Sérvia; Suíça discorda e defende o jogador...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 19:42

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 19:42

Crédito: Reprodução
O meio-campista Xherdan Shaqiri, do Lyon, voltou a protagonizar mais um acidente diplomático entre Sérvia, Suíça e Kosovo. Neste sábado, o jogador concedia entrevista após a vitória dos suíços contra a Irlanda do Norte por 2 a 0 quando um torcedor invadiu o campo e colocou no meia um casaco do KLA, Exército de Libertação do Kosovo.Após o torcedor colocar o casaco no jogador, Shaqiri riu e o retirou. Ainda assim, o jornal Corriere dello Sport afirma que Jovan Surbatovic, secretário-geral da Federação Sérvia de Futebol, irá pedir uma punição ao meio-campista à Fifa.
- Exigimos uma resposta imediata e as mais duras sanções contra Shaqiri por promover uma organização terrorista criminosa. A Federação da Sérvia irá usar todos os mecanismos legais ao seu dispor para retirar os responsáveis deste episódio do futebol - disse Surbatovic.
Apesar da fala de Jovan Surbatovic, a Federação Suíça de Futebol defendeu Xherdan Shaqiri das acusações feitas pelos sérvios em nota publicada nas redes sociais.
- É inaceitável que as pessoas abusem de uma entrevista pós-jogo para fazer propaganda política. Shaqiri comportou-se de forma exemplar, o culpado do episódio foi questionado pela polícia e foi imediatamente banido - publicou em nota.
ENTENDA A POLÊMICA:Shaqiri, apesar de jogar pela Suíça, nasceu no Kosovo em 1991, quando o país ainda era uma província sérvia com a maioria de sua população sendo de origem albanesa. Ainda com um ano de idade, a família do jogador fugiu da região.
A comemoração feita pelos dois jogadores da Suíça simbolizou a águia negra de duas cabeças, presente na bandeira da Albânia, com as mãos, além de simbolizar a língua para o lado. A Sérvia ainda não reconhece o Kosovo como um país independente. O país declarou independência de forma unilateral em 17 de fevereiro de 2008.
Na época, os dois meio-campistas foram multados pela Fifa e pagaram 8.660 euros cada.

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