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'Serve pouco', avalia Mozart após empate contra o Coritiba. Confira os lances do duelo no Mineirão

O treinador da Raposa ficou insatisfeito com o resultado e o desempenho do time...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 22:58

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 22:58
O empate por 0 a 0 com o Coritiba, pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão, deixou o técnico Mozart Santos irritado, algo raro, desde que chegou para comandar a Raposa. Até o jogo desta terça-feira, 6 de julho, Mozart havia demonstrado muita tolerância com o desempenho da equipe. Todavia, o treinador classificou como de pouca serventia o empate com o Coxa, mantendo o time azul na 13ª posição, com 10 pontos. Confira a entrevista do comandante celeste e os melhores momentos do jogo nos vídeos da matéria. O Cruzeiro mais uma vez não teve força no ataque e só empatou com o Coxa em casa-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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