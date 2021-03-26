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Sertãozinho irá realizar ação de doação de sangue

Apesar das restrições mais duras na cidade, o Touro dos Canaviais ressalta a importância de doação durante a pandemia...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 20:19

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 20:19
Crédito: Equipe ocupa o13º lugar na Série A2 do Paulistão(Luciano André / Sertãozinho F.C.
O Sertãozinho Futebol Clube, em parceria com o Banco de Sangue da cidade de Sertãozinho, promoverá com o elenco grená uma doação de sangue, no próximo sábado (27). A ação intensifica a importância de recuperar e até mesmo aumentar o número de doadores para os hemocentros.
Veja os 100 melhores escudos de clubes da história do futebol segundo revista
Recentemente, a equipe acertou a volta do técnico Thiago Oliveira e do centroavante Magrão para a sequência da Série A2 do Paulistão.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A2 DO PAULISTÃONeste momento de pandemia devido ao Covid-19, o número de doadores diminuiu gradativamente, pelo receio das pessoas em sair de casa. Por isso, a Drª Cássia Pacca, diretora do Banco de Sangue da cidade, ressaltou a importância da campanha.
- Com o endurecimento das medidas restritivas, as pessoas ficam mais receosas em sair de casa para doar sangue. Com toda a certeza, é hora de ficarmos o máximo possível em casa. Porém, quem é doador potencial não pode deixar de doar sangue, especialmente neste momento, que é o mais crítico - explicou.
Horário de atendimento do Banco de Sangue de Sertãozinho
– Segunda a sexta – 7h às 13h e 14h às 17h– Sábados – 7h às 13h
Local
Rua Epitácio Pessoa, 1.401 – Centro

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