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futebol

Sertãozinho anuncia a volta do técnico Thiago Oliveira e atacante Magrão

Em sua segunda passagem em menos de um ano, Thiago retorna ao Touro dos Canaviais para substituir Rodrigo Fonseca. A equipe está na parte de baixo da Série A2 do Paulistão...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 18:05

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 18:05
Crédito: O Sertãozinho ocupa o 13º lugar na Série A2 do Paulistão (Luciano André / Sertãozinho F.C.
O Sertãozinho FC acertou a volta do técnico Thiago Oliveira e do centroavante Magrão para a sequência da Série A2 do Paulistão. Esta será a segunda passagem de Thiago pelo Touro, onde foi treinador no segundo semestre de 2020 e livrou a equipe grená do rebaixamento no estadual. Ele chega para substituir Rodrigo Fonseca.
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Junto com ele, o auxiliar técnico Juninho Madeira também retorna ao clube, que busca classificação para a segunda fase da competição. Além do Sertãozinho, Thiago já teve passagens por Patrocinense, Batatais, Penapolense e Caldense.
VEJA TABELA DA SÉRIE A2 DO PAULISTÃO 2021Além do treinador, A diretoria do clube anuncia a contratação do atacante Daniel “Magrão”. Ele já se apresentou e está integrado ao elenco grená. É a terceira passagem do atleta no Sertãozinho. Anteriormente, ele participou do elenco em 2018 e 2020.
O próximo jogo do Touro dos Canaviais ainda está sem data definida, devida a paralisação do campeonato por conta do novo pico de casos do Covid-19 no Brasil. A competição irá recomeçar a partir do dia 31 de março.Magrão já foi integrado ao elenco (Luciano André / Sertãozinho F.C.)

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