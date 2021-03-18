Sertãozinho anuncia a volta do técnico Thiago Oliveira e atacante Magrão

Crédito: O Sertãozinho ocupa o 13º lugar na Série A2 do Paulistão (Luciano André / Sertãozinho F.C.

O Sertãozinho FC acertou a volta do técnico Thiago Oliveira e do centroavante Magrão para a sequência da Série A2 do Paulistão. Esta será a segunda passagem de Thiago pelo Touro, onde foi treinador no segundo semestre de 2020 e livrou a equipe grená do rebaixamento no estadual. Ele chega para substituir Rodrigo Fonseca.

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Junto com ele, o auxiliar técnico Juninho Madeira também retorna ao clube, que busca classificação para a segunda fase da competição. Além do Sertãozinho, Thiago já teve passagens por Patrocinense, Batatais, Penapolense e Caldense.

VEJA TABELA DA SÉRIE A2 DO PAULISTÃO 2021Além do treinador, A diretoria do clube anuncia a contratação do atacante Daniel “Magrão”. Ele já se apresentou e está integrado ao elenco grená. É a terceira passagem do atleta no Sertãozinho. Anteriormente, ele participou do elenco em 2018 e 2020.