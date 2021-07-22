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futebol

Serrato celebra boa sequência com a camisa do Avaí: 'Tem que aproveitar'

Se vencer nas próximas rodadas, Leão pode entrar no G4
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Publicado em 22 de Julho de 2021 às 15:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 15:36
Crédito: Divulgação/Avaí
Sem perder há seis jogos, o Avaí vem tendo uma boa sequência na Série B. A vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 0 no último final de semana provou de vez que a equipe pode brigar por uma posição na parte de cima da tabela.
Destaque da equipe, o volante Serrato balançou a rede três vezes com a camisa do Leão, sendo uma delas na vitória sobre a Raposa. A boa sequência foi exaltada pelo jogador, que aproveitou para alertar a equipe sobre os próximos confrontos.
'A Série B é uma competição muito difícil, não podemos nos acomodar, por que não conquistamos nada ainda. Temos que aproveitar essa sequência em casa para entrar no G4', disse, antes de completar:
'Ganhar fora de casa é muito importante em uma competição tão equilibrada como é a Série B. Estamos conseguindo bons resultados fora de casa, isso ajuda bastante no nosso objetivo, que é subir pra Série A' contou.
Titular, Serrato conquistou seu espaço entre os 11 após retornar de lesão. O volante comemorou também o desempenho pessoal nos últimos jogos.
'Está sendo melhor que eu esperava. Infelizmente perdi o começo por causa de uma lesão, mas consegui voltar bem e pude ajudar o Avaí com dois gols e uma assistência nos últimos dois jogos. Espero poder ajudar muito mais' concluiu.

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