Serrato celebra boa sequência com a camisa do Avaí: 'Tem que aproveitar'

Crédito: Divulgação/Avaí

Sem perder há seis jogos, o Avaí vem tendo uma boa sequência na Série B. A vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 0 no último final de semana provou de vez que a equipe pode brigar por uma posição na parte de cima da tabela.

Destaque da equipe, o volante Serrato balançou a rede três vezes com a camisa do Leão, sendo uma delas na vitória sobre a Raposa. A boa sequência foi exaltada pelo jogador, que aproveitou para alertar a equipe sobre os próximos confrontos.

'A Série B é uma competição muito difícil, não podemos nos acomodar, por que não conquistamos nada ainda. Temos que aproveitar essa sequência em casa para entrar no G4', disse, antes de completar:

'Ganhar fora de casa é muito importante em uma competição tão equilibrada como é a Série B. Estamos conseguindo bons resultados fora de casa, isso ajuda bastante no nosso objetivo, que é subir pra Série A' contou.

Titular, Serrato conquistou seu espaço entre os 11 após retornar de lesão. O volante comemorou também o desempenho pessoal nos últimos jogos.