Serrano estreia em casa com vitória na Série B1 do Carioca, e Carlinhos explica golaço: 'Foi calculado'

Crédito: Gladstone Lucas / Serrano FC

A primeira vitória do Serrano na Série B1 do Campeonato Carioca veio com um golaço do lateral-esquerdo Carlinhos marcado aos 36 minutos da etapa inicial contra o Goytacaz. O único gol do jogo, que garantiu os três pontos para o time da casa no estádio Atílio Marotti, surgiu de um lance no qual normalmente a bola é cruzada para os atacantes; no entanto, o lateral percebeu o goleiro adiantado e mandou direto para o gol. Pelo menos foi o que o jogador descreveu após a partida.

>>> Confira a tabela e simule os resultados dos próximos jogos do Brasileirão- No treino eu sempre arrisco esse tipo de lance. A intenção é exatamente essa, enquanto fica todo mundo achando que eu vou jogar a bola na área, eu arrisco para o gol. Deu certo, graças a Deus. Agradeço a Deus por ter conseguido marcar o gol e pelos três pontos. Dediquei o gol para minha esposa, meu filho e minha mãe, a minha família que me acompanha sempre - comemorou Carlinhos.

Com a vitória desta quarta-feira, o Serrano agora tem uma vitória e uma derrota no primeiro turno da competição. O resultado foi exaltado também pelo treinador Hermes Junior que fez questão de parabenizar a entrega dos atletas

- Vitória muito importante diante de uma adversário que nos causou muitos problemas. Tenho que dar os parabéns aos jogadores que foram muito intensos e muito determinados. Criamos outras oportunidades de gols, fizemos apenas uma, mas o principal foi que conseguimos os três pontos que estávamos precisando muito - analisou o treinador