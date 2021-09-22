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Serrano estreia em casa com vitória na Série B1 do Carioca, e Carlinhos explica golaço: 'Foi calculado'

Equipe de Petrópolis derrotou o Goytacaz em jogo válido pela segunda rodada do estadual...
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Publicado em 

22 set 2021 às 20:38

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 20:38

Crédito: Gladstone Lucas / Serrano FC
A primeira vitória do Serrano na Série B1 do Campeonato Carioca veio com um golaço do lateral-esquerdo Carlinhos marcado aos 36 minutos da etapa inicial contra o Goytacaz. O único gol do jogo, que garantiu os três pontos para o time da casa no estádio Atílio Marotti, surgiu de um lance no qual normalmente a bola é cruzada para os atacantes; no entanto, o lateral percebeu o goleiro adiantado e mandou direto para o gol. Pelo menos foi o que o jogador descreveu após a partida.
>>> Confira a tabela e simule os resultados dos próximos jogos do Brasileirão- No treino eu sempre arrisco esse tipo de lance. A intenção é exatamente essa, enquanto fica todo mundo achando que eu vou jogar a bola na área, eu arrisco para o gol. Deu certo, graças a Deus. Agradeço a Deus por ter conseguido marcar o gol e pelos três pontos. Dediquei o gol para minha esposa, meu filho e minha mãe, a minha família que me acompanha sempre - comemorou Carlinhos.
Com a vitória desta quarta-feira, o Serrano agora tem uma vitória e uma derrota no primeiro turno da competição. O resultado foi exaltado também pelo treinador Hermes Junior que fez questão de parabenizar a entrega dos atletas
- Vitória muito importante diante de uma adversário que nos causou muitos problemas. Tenho que dar os parabéns aos jogadores que foram muito intensos e muito determinados. Criamos outras oportunidades de gols, fizemos apenas uma, mas o principal foi que conseguimos os três pontos que estávamos precisando muito - analisou o treinador
O Azulão da Serra volta a campo no próximo sábado (25), fora de casa, contra o Olaria, pela terceira rodada da competição.

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