Serra vence Real Noroeste e aumenta vantagem na final do Capixabão

Ficou mais difícil para o Real Noroeste. Pelo lado do Serra, o grito de campeão fica muito próximo de ser entoado por seus torcedores. Em um jogo pegado e marcado por muita disposição dos dois times, o Tricolor venceu por 1 a 0, neste sábado (31), no José Olímpio da Rocha, na primeira partida da decisão do Capixabão. Agora o clube cobra-coral, que por ter feito melhor campanha na fase de classificação, jogava por dois empates, pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que levanta o caneco. O Merengue, por sua vez, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para ficar com o título. Grande final acontece no próximo sábado (7), às 16h10, no Kleber Andrade, em Cariacica.

Rael marca único gol do Serra diante do Real em Águia Branca Crédito: Adriano Barbosa/Serra

Assim que a bola começou a rolar no Rochão, a rivalidade falou mais alto e o clima de amizade ficou do lado de fora. As duas equipes fizeram um primeiro tempo pegado, com entradas duras e não demorou a formarem-se os primeiros bolinhos de discussão, afinal era decisão.

No começo do confronto o Real tinha dificuldades para chegar no ataque e errava muitos passes. Bem marcado, o camisa 10 Sidinei não conseguia construir as jogadas e o trio de ataque Warley, Madison e Gian também sofria para passar pela forte marcação adversária. Disciplinado na defesa, o Serra pouco agrediu os merengues. Contudo, aos 34 minutos, o Cobra-Coral deu o bote certo. Joelson cruzou para a área na cabeça de Rael, que testou para o fundo das redes: 1 a 0.

Rael comemora gol do Serra no melhor estilo "ceifador" Crédito: Adriano Barbosa/Serra

Na etapa complementar, com a entrada de Neilson atuando em linha com Igor Oliveira no Real, Matheus Bidick passou a ter mais liberdade para atacar. E uma das melhores chegadas do time de Águia Branca foi justamente com o atacante, que recebeu passe de Madison e tocou para o gol, mas o zagueiro Rafinha tirou o perigo em cima da linha, aos 15 minutos. O Serra respondeu com Darlan, que roubou uma bola na intermediária e arriscou de longe, mas sem direção, à direita do gol de Douglas, aos 18.

Real Noroeste teve dificuldades para chegar ao ataque Crédito: Adriano Barbosa/Serra

Precisando do resultado, o Real tentou pressionar o Serra, mas parou na forte marcação do rival. Aos 27, Madison ganhou de Rafinha na corrida e chutou cruzado, Walter espalmou, mas Leonardo não conseguiu aproveitar o rebote. Aos 36, Matheus Bidick arrancou em velocidade, mas chutou pressionado pela marcação e desperdiçou boa oportunidade. Dois minutos depois foi a vez de Paulo Roberto receber em boas condições e chutar por cima.

Com a vitória, o Serra se aproximou de mais um título estadual. Desde 2008, o Tricolor não conquista o Campeonato Capixaba. O time do Robertão tem cinco títulos da competição regional em sua história. Ergueu a taça em 1999, 2003, 2004, 2005 e 2008.