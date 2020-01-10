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Serra vai encarar o RB Brasil na segunda fase da Copa São Paulo

Time capixaba foi beneficiado pelo triunfo do Vitória-BA sobre o XV de Jaú e avançou na segunda colocação do  Grupo  5 da competição

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 09:32
O Serra medirá forças diante do RB Brasil na segunda fase da Copinha Crédito: Montagem/GE
O Serra é o Espírito Santo na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Jr. Depois do empate com o Guarani em 1 a 1, os garotos serranos torceram demais para o Vitória-BA, que derrotou o XV de Jaú por 2 a 0, e se classificou em 1º lugar do Grupo 5.
Com isso, o Tricolor Serrano avançou em 2º lugar da chave e agora encara o RB Brasil, líder do Grupo 6. Data e horário ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), mas a tendência é que a partida aconteça entre os próximos dois ou três dias.
O Serra também troca de sede, deixando Jaú e indo para Rio Claro, cerca de uma hora e meia de distância. Treinador da equipe, Alan Muzi fez questão de destacar a dificuldade que sua equipe enfrentou para chegar a próxima fase.
- Desde o início o nosso planejamento era avançar de fase, além de encarar os nossos adversários de igual pra igual e a gente conseguiu. No nosso grupo estavam o atual campeão da Copa do Nordeste, invicto, e vice-campeão baiano que é o Vitória; pegamos o 3º colocado no Paulista, que é o Guarani; e o campeão da 2ª divisão sub-20, que foi campeão invicto e só tomou um gol no campeonato inteiro. Nós fomos campeões estaduais invictos, então saímos da Serra com esse objetivo de encarar qualquer um de igual pra igual.

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