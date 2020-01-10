Serra vai encarar o RB Brasil na segunda fase da Copa São Paulo

O Serra medirá forças diante do RB Brasil na segunda fase da Copinha Crédito: Montagem/GE

O Serra é o Espírito Santo na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Jr. Depois do empate com o Guarani em 1 a 1, os garotos serranos torceram demais para o Vitória-BA, que derrotou o XV de Jaú por 2 a 0, e se classificou em 1º lugar do Grupo 5.

Com isso, o Tricolor Serrano avançou em 2º lugar da chave e agora encara o RB Brasil, líder do Grupo 6. Data e horário ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), mas a tendência é que a partida aconteça entre os próximos dois ou três dias.

O Serra também troca de sede, deixando Jaú e indo para Rio Claro, cerca de uma hora e meia de distância. Treinador da equipe, Alan Muzi fez questão de destacar a dificuldade que sua equipe enfrentou para chegar a próxima fase.