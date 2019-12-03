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Copa SP

Serra estreia contra o Vitória-BA na Copa SP de Futebol Júnior 2020

Primeiro jogo do Tricolor Serrano, na competição nacional de base, acontece no dia 03 de janeiro, em Jaú, interior de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 19:54

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 19:54

Time Sub-20 do Serra Crédito: Rafael Chaves/Serra FC
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, na tarde desta terça-feira. O Serra, um dos representantes do Espírito Santo, estreia na competição no dia 03 de janeiro, às 20h (de Brasília), quando encara o Vitória-BA.
Na segunda rodada, no dia 06 de janeiro, o Tricolor Serrano encara o XV de Jaú, 17h45. O time capixaba encerra a sua participação na primeira fase quando enfrenta o Guarani, no dia 09 de janeiro, às 17h45. Todas as partidas do Grupo 5 serão realizadas no estádio Zézinho Magalhães, em Jaú, interior de São Paulo.
De acordo com o regulamento da competição, avançam para a segunda fase os dois melhores classificados de cada grupo, ao final das três rodadas.
Maior competição de base do mundo, em 2020, a Copa São Paulo de Futebol Júnior vai ter a participação de 128 clubes. O torneio terá início em 2 de janeiro e a final será disputada no dia 25. 

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