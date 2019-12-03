Serra estreia contra o Vitória-BA na Copa SP de Futebol Júnior 2020

Time Sub-20 do Serra Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, na tarde desta terça-feira. O Serra, um dos representantes do Espírito Santo, estreia na competição no dia 03 de janeiro, às 20h (de Brasília), quando encara o Vitória-BA.

Na segunda rodada, no dia 06 de janeiro, o Tricolor Serrano encara o XV de Jaú, 17h45. O time capixaba encerra a sua participação na primeira fase quando enfrenta o Guarani, no dia 09 de janeiro, às 17h45. Todas as partidas do Grupo 5 serão realizadas no estádio Zézinho Magalhães, em Jaú, interior de São Paulo.

De acordo com o regulamento da competição, avançam para a segunda fase os dois melhores classificados de cada grupo, ao final das três rodadas.