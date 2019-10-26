Serra e Real Noroeste empatam no jogo de ida das semifinais

Serra x Real Noroeste, pela Copa ES 2019 Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

Finalistas do Campeonato Capixaba 2018, Serra e Real Noroeste se reencontraram em mais um mata-mata decisivo. Desta vez pelas semifinais da Copa Espírito Santo 2019. E, no jogo de ida disputado na noite desta sexta-feira, os times não saíram do 0 a 0, no estádio Robertão, em Serra Sede.

Nas semifinais da Copa ES não existe vantagem. Após o empate no jogo de ida, quem vencer a partida de volta garante a vaga na decisão. Em caso de um novo empate, a disputa será nas cobranças de pênaltis.

O segundo e decisivo jogo entre Real Noroeste e Serra acontece no próximo sábado, dia 02 de novembro, às 15h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Quem avançar pega na final o vencedor do confronto entre Vitória-ES e Rio Branco-ES.

O jogo

O Serra começou o jogo dominante e quase abriu o placar em um chute de fora da área de Diego Alves, que o goleiro André Stov. fez a defesa. Na segunda metade, o Real Noroeste equilibrou as ações e teve a sua melhor oportunidade em uma finalização de Gabriel Jordan, defendida por Walter.