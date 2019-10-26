Serra e Real Noroeste empatam no jogo de ida das semifinais

Finalistas do Campeonato Capixaba 2018, Serra e Real Noroeste se reencontraram em mais um mata-mata decisivo. Desta vez pelas semifinais da Copa Espírito Santo 2019. E, no jogo de ida disputado na noite desta sexta-feira, os times não saíram do 0 a 0, no estádio Robertão, em Serra Sede.
Nas semifinais da Copa ES não existe vantagem. Após o empate no jogo de ida, quem vencer a partida de volta garante a vaga na decisão. Em caso de um novo empate, a disputa será nas cobranças de pênaltis.
O segundo e decisivo jogo entre Real Noroeste e Serra acontece no próximo sábado, dia 02 de novembro, às 15h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Quem avançar pega na final o vencedor do confronto entre Vitória-ES e Rio Branco-ES.
O jogo
O Serra começou o jogo dominante e quase abriu o placar em um chute de fora da área de Diego Alves, que o goleiro André Stov. fez a defesa. Na segunda metade, o Real Noroeste equilibrou as ações e teve a sua melhor oportunidade em uma finalização de Gabriel Jordan, defendida por Walter.
Ao contrário da primeira etapa, o Real Noroeste começou melhor e pressionando o Serra. Porém, veio o apagão parcial no Robertão e o jogo teve que ser paralisado por 22 minutos até que a energia dos refletores fosse reestabelecida. Quando a bola voltou a rolar, o jogo virou e o Serra teve duas boas chances de marcar o gol da vitória, mas a falta cobrada por Gian Carlos parou na defesa e André Stov e o chute de Diego Alves saiu por sobre o travessão.