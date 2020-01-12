Copa SP

Serra é goleado pelo RB Brasil e se despede da Copa São Paulo

Toro Loko não deu chances aos capixabas e agora encara o Paraná Clube na 3ª fase

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 22:06

Redação de A Gazeta

Serra perde para o RB Brasil e dá adeus à Copinha Crédito: Reprodução/mycujoo.tv
O RB Brasil mostrou força e fazendo a sua quarta partida no Estádio Benitão, em Rio Claro, goleou o time do Serra por 4 a 0, se classificando para a 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Jr.
Os gols da partida, que aconteceu na tarde deste sábado, foram marcados por Rafa, Brown (2) e Bruno. E o próximo adversário do Toro Loko é um velho conhecido: o Paraná Clube, que foi o 2º colocado do Grupo 6, liderado pelo RB Brasil.
O golaço da partida foi marcado pelo atacante Bruno, aos 22 do 2º tempo. O jogador entrou driblando todo mundo na área do Serra e tocou na saída do goleiro. Candidato forte ao prêmio de gol mais bonito não só da Copinha (Prêmio Dener), mas do futebol brasileiro em 2020 e, porque não, até mesmo figurar entre os indicados no Prêmio Puskás.
O destaque da partida foi o atacante Brown, que marcou dois gols. O detalhe é que ambos aconteceram nos minutos finais dos dois tempos. O primeiro deles veio aos 45 da etapa inicial, quando o atleta pegou rebote do goleiro Huan após chute de Rafa e botou lá dentro. E aos 45 do 2º tempo, Brown aproveitou cruzamento de Vitinho, e de cabeça, fechou o placar.
Com a vitória, o RB Brasil avançou para a 3ª fase e agora encara o Paraná Clube. Data e horário da partida serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), nos próximos dias. A partida deve ser novamente em Rio Claro, que foi sede dos dois clubes, que estavam na mesma chave na 1ª fase.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

