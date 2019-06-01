Serra é goleado pelo Ituano novamente e se despede da Série D

Adeus com requintes de crueldade. Em São Paulo, o Serra foi goleado pelo Ituano por 4 a 0 e dá adeus de forma precoce à Série D. Vale lembrar que na segunda rodada, no Robertão, os visitantes já haviam vencido por 5 a 1. Outra curiosidade é que o atacante Gui Mendes mais uma vez fez um hat-trick no Tricolor Serrano.
Na tarde de ontem, no Novelli Júnior, o primeiro gol foi marcado por Gui Mendes aos 15 minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois o próprio atacante ampliou e aos 39 fez o terceiro. Já aos 43 minutos do primeiro tempo, Serrano fechou o caixão.
Série D
Na sexta e última rodada da primeira fase, o Serra recebe o Brasiliense, no Robertão. O jogo acontece no próximo domingo (09), às 18 horas. O Serra acumula três derrotas e dois empates nesta Série D.