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Serra é goleado pelo Ituano novamente e se despede da Série D

Com o 4 a 0 da tarde deste sábado, o Tricolor Serrano não tem mais chances de classificação à próxima fase

Publicado em 01 de Junho de 2019 às 20:46

Publicado em 

01 jun 2019 às 20:46
Adeus com requintes de crueldade. Em São Paulo, o Serra foi goleado pelo Ituano por 4 a 0 e dá adeus de forma precoce à Série D.  Vale lembrar que na segunda rodada, no Robertão, os visitantes já haviam vencido por 5 a 1. Outra curiosidade é que o atacante Gui Mendes mais uma vez fez um hat-trick no Tricolor Serrano. 
Ituano x Serra, pela Série D Crédito: Ituano/Divulgação
Na tarde de ontem, no Novelli Júnior, o primeiro gol foi marcado por Gui Mendes aos 15 minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois o próprio atacante ampliou e aos 39 fez o terceiro. Já aos 43 minutos do primeiro tempo, Serrano fechou o caixão.
Série D
Na sexta e última rodada da primeira fase, o Serra recebe o Brasiliense, no Robertão. O jogo acontece no próximo domingo (09), às 18 horas. O Serra acumula três derrotas e dois empates nesta Série D.

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