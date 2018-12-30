Serra abre negociação com o atacante Aloísio Chulapa para o Capixabão

Com a contratação de Loco Abreu pelo Rio Branco, o futebol capixaba ganhou evidência nacional. Por conta disso, os outros times começam a se movimentar para também fazerem alguma contratação de impacto visando o Campeonato Capixaba 2019. E o Serra já tem na alça de mira um jogador campeão mundial e tricampeão brasileiro: o ex-atacante Aloísio Chulapa.

Aloísio Chulapa brilhou com a camisa do São Paulo e pode abandonar a aposentadoria para jogar pelo Serra Crédito: Acervo Pessoal

A diretoria do clube fez uma proposta para tirar da aposentadoria o ex-atleta de 43 anos. Inclusive algumas cervejarias estão sendo contactadas para patrocinar o clube, usando a visiblidade de Chulapa e sua predileção por uma "gelada". A proposta, inicialmente seria de quatro meses de contrato. Já houve uma contra-proposta feita pelo staff do "Chula", que agora deve passar pelo crivo do Serra. Em caso positivo, uma nova negociação deve ocorrer, mas de ordem familiar.





Em contato com a reportagem do GloboEsporte.com, Aloísio Chulapa, que está em viagem para Alagoas, revelou que deve levar a proposta para a família, pois está com a esposa grávida e o filho deve nascer em breve. Uma definição sobre o caso deve acontecer nos primeiros dias de 2019.

"Estamos vendo, eu recebi a ligação deles, um intermediário, me perguntando se eu tinha vontade de voltar a jogar e me fez uma proposta. Aí eu fiz uma contra-proposta e pedi pra esperarem eu chegar em Alagoas, pra falar com a minha família. Estou sabendo que um time daí está levando o Loco Abreu, então vou ter que me cuidar (risos)."