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Série ‌revive‌ ‌a conquista‌ ‌‌do‌ ‌Once‌ ‌Caldas‌ ‌na‌ ‌Libertadores‌ ‌de‌ ‌2004‌ ‌

Time colombiano derrubou gigantes, incluindo o favorito Boca Juniors na decisão, para garantir sua única taça na competição até hoje. Momento foi lembrado pela Betfair.net
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Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2020 às 16:36
Crédito: AFP
Com a proximidade do retorno da Libertadores, a Betfair.net relembrou uma das conquistas mais surpreendentes da história do futebol sul-americano. O título do Once Caldas, da Colômbia, sobre os argentinos do Boca Juniors, em 2004, é a atração do sétimo episódio da série “Todo Resultado É Possível”. O feito foi analisado nas vozes dos embaixadores Mauro Cezar e Chico Garcia.
Em uma edição que tinha uma variedade de times candidatos ao título, como o próprio Boca, Independiente, River Plate, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Santos, São Paulo e Cruzeiro, foram os colombianos comandados por Luis Fernando Montoya que roubaram a cena. A defesa eficiente, capaz de derrubar cada um dos gigantes da América, foi marca registrada da equipe.
- Foi uma das trajetórias mais incríveis da história da Copa. O modesto Once Caldas apostou na defesa e no performático goleiro Henao para derrubar multicampeões pelo caminho, como Vélez, Santos e São Paulo. Na final, bateu o poderoso Boca Juniors nos pênaltis e conquistou um título inédito da Libertadores. Manizales, na Colômbia, entrou no mapa pela primeira vez não pelo café, mas pelo futebol - recordou Chico Garcia.Na fase de mata-mata, o time colombiano teve duas vitórias e seis empates, com apenas quatro gols sofridos. Em todo o torneio, perdeu apenas uma vez, para o Maracaibo, fora de casa.
Após 0 a 0 no jogo de ida da decisão, a conquista do Once Caldas foi selada por 2 a 0, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. O Boca, que havia chegado a quatro das últimas cinco finais, falhou nas cobranças das penalidades, um dos pontos fortes do elenco comandado por Carlos Bianchi.
O time não marcou um gol sequer em quatro cobranças. Duas delas foram defendidas por Henao, uma acertou a trave e a outra foi para fora. A emoção tomou conta do Estádio Palogrande, em Manizales.
- Que time era aquele! O Once Caldas se fechava e complicava os adversários tradicionais, em tese mais fortes. Um pouco conhecido clube da Colômbia se atrevia a encarar alguns campeões da Libertadores. Deixou para trás times de peso e derrotou na final o favorito, e então detentor do título, Boca Juniors. O técnico Luis Fernando Montoya montou uma muralha defensiva e fez do clube de Manizales a grande surpresa daquela temporada - lembrou Mauro Cezar.
Somente o Atlético Nacional de Medellín havia sido campeão da América entre os colombianos até então.
Campeão no torneio Apertura de 2003, quebrando jejum de 53 anos, o Once Caldas classificou-se para a Libertadores do ano seguinte. Maracaibo, da Venezuela, Fénix, do Uruguai, e Vélez Sarsfield, da Argentina, eram os rivais na fase de grupos. Em mata-mata, foram batidos Barcelona de Guayaquil, nos pênaltis, Santos e São Paulo para que fosse alcançada a final.
A série “Todo Resultado É Possível” fará os fãs recordarem oito momentos memoráveis da competição, em que o futebol quebrou prognósticos e mostrou por que é o esporte mais popular do mundo.
A atração da estreia foi o título do Flamengo em 2019, com uma vitória incrível nos minutos finais sobre o River Plate por 2 a 1, em Lima. Em seguida, os embaixadores recordaram o fim da “maldição” das oitavas do Grêmio na Libertadores, com o triunfo sobre o Godoy Cruz (ARG), em 2017, a vitória de virada do Internacional sobre o Chivas Guadalajara (MEX) por 3 a 2 na decisão de 2010, o golaço de Cleiton Xavier que salvou o Palmeiras em 2009, o triunfo do Santos sobre o Colo-Colo na fase de grupos em 2011, que marcou uma reviravolta para a equipe de Muricy Ramalho no caminho até o tricampeonato, e a defesa de Cássio que alavancou o Corinthians para a conquista inédita em 2012.

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