Série negativa coloca o Vitória na zona de rebaixamento da Série B

Crédito: Treinador fez somente cinco jogos em sua volta ao Leão (Divulgação/EC Vitória

Nas duas últimas rodadas da Série B, o Vitória mostrou pouco futebol dentro das quatro linhas e acabou derrotado nos encontros com Coritiba e Londrina.

Como se as derrotas não fossem o bastante, o Leão despencou na classificação e já aparece na temida zona de rebaixamento.

Recuperação

A esperança do seu torcedor é que o time de Ramón Menezes consiga reagir e arranque um bom resultado contra o Botafogo, fora de casa.