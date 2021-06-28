Série negativa coloca o Vitória na zona de rebaixamento da Série B

Nas duas últimas rodadas da Série B, o Vitória mostrou pouco futebol dentro das quatro linhas e acabou derrotado nos encontros com Coritiba e Londrina.
Como se as derrotas não fossem o bastante, o Leão despencou na classificação e já aparece na temida zona de rebaixamento.
Recuperação
A esperança do seu torcedor é que o time de Ramón Menezes consiga reagir e arranque um bom resultado contra o Botafogo, fora de casa.
Pesa a favor do time baiano o momento instável do adversário carioca, que nas duas últimas rodadas, ele foi superado e chega em momento turbulento para o confronto.