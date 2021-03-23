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Série 'Da prancheta para o canteiro de obra', mostra como serão as cabines de imprensa da Arena MRV

O estádio do Galo vai ganhando forma e dando ao torcedor e quem gosta de futebol uma noção de como será a arena, que será inaugurada em 2022...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 19:55
A Arena MRV tem sido um caso de sucesso entre os torcedores do Atlético-MG antes mesmo de ficar pronta. Com entrega prevista para 2022, o futuro estádio do Galo tem colocado o dia a dia das obras em episódios da minissérie “Da prancheta para o canteiro de obras” .
Desta vez, o torcedor e amantes do futebol irão conhecer onde ficarão as cabines de imprensa e espaços para a cobertura dos jogos do Atlético-MG em sua futura arena. Confira no vídeo acima. A Arena MRV está com previsão de entrega para 2022 e já está em estágio bem avançado nas suas obras-(Divulgação/Arena MRV)
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