Série 'Da prancheta para o canteiro de obra', mostra como serão as cabines de imprensa da Arena MRV

A Arena MRV tem sido um caso de sucesso entre os torcedores do Atlético-MG antes mesmo de ficar pronta. Com entrega prevista para 2022, o futuro estádio do Galo tem colocado o dia a dia das obras em episódios da minissérie “Da prancheta para o canteiro de obras” .

Desta vez, o torcedor e amantes do futebol irão conhecer onde ficarão as cabines de imprensa e espaços para a cobertura dos jogos do Atlético-MG em sua futura arena. Confira no vídeo acima. A Arena MRV está com previsão de entrega para 2022 e já está em estágio bem avançado nas suas obras-(Divulgação/Arena MRV)