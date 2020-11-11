Série D: Vitória da Conquista-BA derrota o ABC fora de casa

Crédito: Rennê Carvalho/ABC

Na abertura da 12ª rodada da fase de grupos da Série D, o Vitória da Conquista não tomou conhecimento do ABC e venceu por 3 a 1. Com o resultado, o time baiano ficou na 3ª posição, com 19 pontos. O potiguar permanece na vice-liderança, com 20 pontos.Os gols

Na etapa inicial o time baiano mostrou a sua superioridade logo aos 17 minutos e abriu o placar através de Breno.