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futebol

Série D: Vitória da Conquista-BA derrota o ABC fora de casa

Time baiano não tomou conhecimento do rival e conseguiu somar três pontos importantes...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 17:44

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:44

Crédito: Rennê Carvalho/ABC
Na abertura da 12ª rodada da fase de grupos da Série D, o Vitória da Conquista não tomou conhecimento do ABC e venceu por 3 a 1. Com o resultado, o time baiano ficou na 3ª posição, com 19 pontos. O potiguar permanece na vice-liderança, com 20 pontos.Os gols
Na etapa inicial o time baiano mostrou a sua superioridade logo aos 17 minutos e abriu o placar através de Breno.
No segundo tempo, o ABC conseguiu a igualdade com Wallyson, mas não durou muito já que Rafamar completou o cruzamento e recolocou o Vitória em vantagem. Antes do apito final, Caio recebeu lançamento e deu números finais ao jogo.

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