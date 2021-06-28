Série D: veja os resultados deste domingo do fechamento da 4ª rodada

Foram disputados 18 jogos neste domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Destaque para as expressivas vitórias do Tocantinópolis por 4 a 2 sobre o Guarany de Sobral e da Ferroviária por 3 a 0, fora de casa, contra o Rio Branco-ES. Confira como acabaram as outras partidas:Grupo 1Ypiranga-AP 0 x 1 São Raimundo-RRPenarol-AM 2 x 0 GalvezAtlético-AC 0 x 0 Fast