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futebol

Série D: veja os resultados deste domingo do fechamento da 4ª rodada

Tocantinópolis e Ferroviária foram o destaque da rodada conquistando grandes vitórias...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 22:57

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 22:57
Crédito: Twitter: Ferroviária
Foram disputados 18 jogos neste domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Destaque para as expressivas vitórias do Tocantinópolis por 4 a 2 sobre o Guarany de Sobral e da Ferroviária por 3 a 0, fora de casa, contra o Rio Branco-ES. Confira como acabaram as outras partidas:Grupo 1Ypiranga-AP 0 x 1 São Raimundo-RRPenarol-AM 2 x 0 GalvezAtlético-AC 0 x 0 Fast
Grupo 2Paragominas 2 x 2 Moto ClubTocantinópolis 4 x 2 Guarany de Sobral
Grupo 3ABC 0 x 2 Atlético-CECentral 0 x 1 CampinenseTreze 1 x 1 Sousa
Grupo 4Bahia de Feira 1 x 1 RetrôJuazeirense 1 x 0 Atlético-BASergipe 2 x 1 MuriciASA 0 x 2 Itabaiana
Grupo 6Rio Branco-ES 0 x 3 FerroviáriaÁguia de Negra 2 x 2 Rio Branco-VN
Grupo 7Bangu 0 x 2 BoavistaCianorte 0 x 0 Madureira
Grupo 8Aimoré 1 x 3 FC CascavelJuventus-SC 0 x 0 Rio Branco-PR

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