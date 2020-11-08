Série D: Rodada de sábado é marcada por goleadas

A 11ª rodada da fase de grupos da Série D foi iniciada neste sábado com 18 partidas. Confira abaixo os resultados e quem se deu bem nos jogos:Cabofriense 2 x 1 BanguGlobo 1 x 1 SalgueiroFloresta 2 x 1 CampinenseNacional 0 x 5 Portuguesa-RJNovorizontino 1 x 0 Marcílio DiasTupynambás 1 x 1 Villa NovaIndependiente-PA 1 x 0 Fast Clube Ríver 2 x 1 Moto ClubFrei Paulistano 1 x 1 CoruripeAparecidense 1 x 1 GoianésiaU. Rondonópolis 2 x 0 Real NoroesteBahia de Feira 5 x 0 PalmasJoinville 0 x 0 PelotasFerroviária 5 x 1 ToledoSão Caetano 1 x 1 Atlético TubarãoRio Branco 1 x 1 GalvezAfogados 0 x 4 América-RNAtlético-BA 0 x 3 Brasiliense