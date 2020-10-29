Série D: Novorizontino bate São Caetano e Salgueiro vence o Afogados

A quarta-feira foi agitada pela Série D. Ao longo do dia, dois jogos referentes a 5ª rodada foram disputados. No encontro nordestino, o Salgueiro não tomou conhecimento do Afogados e fora de casa levou a melhor por 3 a 0.Com o placar, o Salgueiro chega a vice-liderança da chave C, com 16 pontos. O Afogados é o 4º colocado, com 10 pontos.
No duelo paulista melhor para o Novorizontino, que no Anacleto Campanella, derrotou o São Caetano por 1 a 0. Com o placar, o Tigre é o líder da chave H, com 21 pontos. O Azulão é o lanterna, com apenas 5.