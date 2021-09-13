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futebol

Série D: Matheus, do Esportivo, confia em classificação contra o Santo André

Atacante é artilheiro do time gaúcho no torneio nacional, com quatro gols. Decisão contra o Santo André é neste sábado, às 15h, em Diadema...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 16:25

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 16:25

Crédito: Matheus Batista é a esperança de gols do Esportivo-RS contra o Santo André-SP (Ênio Bianchetti
O atacante Matheus Batista não jogou a toalha após o Esportivo-RS perder para o Santo André, por 1 a 0, no último sábado, no Rio Grande do Sul, pela segunda fase do Brasileirão Série D.
Matheus explicou o que o Esportivo precisa fazer durante a semana para reverter o resultado e passar de fase no torneio nacional.
"Temos que fazer uma boa semana de treinamentos, precisamos ficar bem focados, projetar coisas boas e acreditar sempre que podemos passar", falou o atleta.As esperanças do torcedor do Esportivo estão em Matheus Batista, que já marcou quatro gols na Série D, sendo o artilheiro do time gaúcho na competição.
"Pode esperar entrega e garra até o final do jogo, não só de mim, mas de todo o grupo. Vamos buscar o gol a cada minuto de jogo", disse.
A decisão entre Esportivo e Santo André acontece neste sábado, às 15h, no Jardim Inamar, em Diadema.

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