Série D: Matheus, do Esportivo, confia em classificação contra o Santo André

Crédito: Matheus Batista é a esperança de gols do Esportivo-RS contra o Santo André-SP (Ênio Bianchetti

O atacante Matheus Batista não jogou a toalha após o Esportivo-RS perder para o Santo André, por 1 a 0, no último sábado, no Rio Grande do Sul, pela segunda fase do Brasileirão Série D.

Matheus explicou o que o Esportivo precisa fazer durante a semana para reverter o resultado e passar de fase no torneio nacional.

"Temos que fazer uma boa semana de treinamentos, precisamos ficar bem focados, projetar coisas boas e acreditar sempre que podemos passar", falou o atleta.As esperanças do torcedor do Esportivo estão em Matheus Batista, que já marcou quatro gols na Série D, sendo o artilheiro do time gaúcho na competição.

"Pode esperar entrega e garra até o final do jogo, não só de mim, mas de todo o grupo. Vamos buscar o gol a cada minuto de jogo", disse.