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Série D: Líderes dos grupos se dão bem neste domingo; veja o resumo

Onze jogos complementaram a 13ª rodada do Brasileirão neste domingo, destaque para quem está na parte de cima da tabela...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 20:59

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 20:59

Crédito: Canindé Pereira/América FC
Onze jogos fecharam a 13ª rodada deste domingo (22) do Brasileirão da Série D, e no geral quem está na parte de cima das chaves se saíram melhor no dia.
O grupo que mais movimentou partidas hoje foi o grupo 3, com três jogos. O América-RN bateu o Floresta por 2 a 1, chegou aos 27 pontos abriu quatro de vantagem sobre o Salgueiro, que perdeu por 2 a 1 para o Atlético-PB. Os paraibanos, aliás, saíram de sexto e entraram no G-4 com o êxito. Na parte inferior da tabela, o lanterninha Guarany de Sobral empatou com o Globo e permaneceu em oitavo. O Globão, por outro lado, perdeu a chance de entrar no grupo dos quatro melhores.
O caso curioso da rodada se deu com o Itabaiana no grupo 4. Os sergipanos começaram a rodada como líderes, mas perderam a ponta mesmo ganhando seu jogo diante do Central. É que no sábado o ABC-RN goleou o lanterna Jacyobá por 6 a 0. O time potiguar ganhou a liderança pelo saldo de gols. Mas quem está perto da ponta é o Vitória da Conquista que venceu o Freipaulistano e está com 22 pontos, um a menos que o ABC e Itabaiana.
No grupo 5, o Goianésia venceu o Operário VG e permaneceu em terceiro.
No jogo das 18h, na chave 1, o Rio Branco-AC perdeu em casa para o líder Fast por 2 a 0. Os acreanos caíram uma posição e estão em quarto, enquanto os amazonenses abriram dois pontos no topo sobre o segundo colocado, Galvez.
Quem fechou a rodada do dia foi o Mirassol, que bateu a Cabofriense por 2 a 0, igualou a pontuação (25 pontos), mas ganhou a segunda posição dos cariocas no grupo 7 pelo saldo de gols (20 contra 13). A Ferroviária lidera o grupo com 27 pontos.
Veja os resultados do Brasileirão da Série D deste domingo:
Grupo 1Rio Branco-AC 0 x 2 Fast
Grupo 2 Sinop 0 x 0 Moto Club
Grupo 3 América-RN 2 x 1 FlorestaGuarany de Sobral 0 x 0 Globo FCAtlético-PB 2 x 1 Salgueiro
Grupo 4 Vitória da Conquista 3 x 0 FreipaulistanoItabaiana 2 x 1 Central
Grupo 5 Goianésia 2 x 0 Operário VG
Grupo 6 Villa Nova-MG 0 x 2 Bahia de Feira
Grupo 7FC Cascavel 3 x 0 BanguMirassol 2 x 0 Cabofriense

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