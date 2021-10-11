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Série D: jogos de domingo das quartas de final acabam empatados

Partidas de ida entre Atlético-CE x Ferroviária e Caxias x ABC acabam empatadas. Definição dos confrontos saem no próximo fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 22:50

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 22:50

Crédito: Reprodução Twitter Ferroviária
Não houve vencedores nos duelos deste domingo do Campeonato Brasileiro da Série D. Atlético-CE e Ferroviária acabaram empatando por 1 a 1, enquanto os times do Caxias e ABC ficaram no 0 a 0. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtlético-CE 1 x 1 FerroviáriaNo estádio Domingão, em Horizonte, Ceará, o Atlético-CE conseguiu abrir o placar logo no comecinho do jogo com Ewerton Potiguar. Mas antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 42 minutos, Gleyson marcou para a Ferroviária e empatou a partida. No segundo tempo, o jogo foi muito equilibrado e com chances para as duas equipes, mas a partida terminou mesmo 1 a 1.
Caxias 0 x 0 ABCNo estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Caxias ficou rodando, principalmente no primeiro tempo, a área do ABC, mas não conseguiu furar a forte defesa Potiguar e jogo acabou mesmo empatado por 0 a 0. Agora, a vaga do acesso à Série C de 2022 será decidida na casa time alvinegro do Rio Grande do Norte.
A definição dos confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D será apenas no próximo final de semana. Ambas as partidas serão realizadas no domingo, dia 17 de outubro. Ferroviária e Atlético-CE jogam na Fonte Luminosa, enquanto ABC e Caxias duelam no estádio Frasqueirão. É importante destacar que caso os times voltem a empatar por qualquer placar, a vaga para Série C será decidida nas cobranças de penalidades máximas.

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