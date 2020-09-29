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Série D do Brasileiro chega à terceira rodada. Confira alguns destaques!

A Quarta Divisão do Nacional teve jogos pelo país inteiro. Ao todo, mais de sessenta equipes entraram em campo. O L! traz pra você o que rolou de mais importante até aqui!...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 18:38

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 18:38
Crédito: São Caetano empatou com o São Luiz (RS pela segunda rodada da Série D (Crédito: Lucas Dornelles/E.C. São Luiz)
A Série D do Brasileirão caminha para a terceira rodada. Em sua fase de grupos, a competição nacional da Quarta Divisão tem oito chaves, com oito equipes em cada uma, totalizando 64 clubes. Os grupos foram definidos pelas regiões. As partidas da segunda rodada aconteceram no sábado (27) e domingo (28).
Entre os clubes que disputam a Série D deste ano estão velhos conhecidos do grande público. Pelo grupo 4, por exemplo, o ABC de Natal goleou o alagoano Jacyobá por 7 a 0. O clube potiguar, que já disputou a Primeira Divisão, é o maior campeão estadual do país, com 56 títulos no Rio Grande do Norte.
O Mirassol, equipe que joga a Primeira Divisão do Campeonato Paulista com frequência, viajou até Cabo Frio e perdeu de 3 a 1 para a Cabofriense, pelo grupo 7. Pelo mesmo grupo, a Ferroviária enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro, em Araraquara, e empatou em 1 a 1, enquanto o Bangu-RJ derrotou o Cascavel-PR, em casa, por 2 a 0.
Pelo grupo 8, o Novorizontino recebeu o Pelotas-RS e venceu por 1 a 0. Já o São Caetano, vice-campeão da Libertadores de 2002, não saiu do zero jogando no Rio Grande do Sul, contra o São Luiz. O empate sem gols deixou o time paulista na penúltima colocação da chave. O Azulão poupou jogadores nessa partida para disputar o jogo de volta da semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista, nesta quarta (30), contra o XV de Piracicaba.
Em Brasília, Gama e Brasiliense protagonizaram o “Clássico Verde e Amarelo” no sábado (27), no estádio Bezerrão. Conhecido como Verdão do DF, o Gama saiu vitorioso, fechando o placar em 2 a 1, com gols de Wallace e Emerson. O gol do Brasiliense foi marcado pelo meia Douglas, ex-Corinthians e Grêmio.
A terceira rodada está marcada para começar na próxima quarta-feira (30). Na atual fase, as equipes se enfrentam dentro do grupo, em jogos de ida e volta, totalizando 14 jogos. Os quatro melhores de cada grupo passam para a próxima fase, quando irão se enfrentar em confrontos diretos, dando início ao mata-mata. A Série D tem término previsto para o dia 7 de fevereiro de 2021.

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