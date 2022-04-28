Série D: Dioran busca primeiro gol no torneio pelo Santo André: 'Confiante'

O atacante Dioran busca seu primeiro gol com a camisa do Santo André no Brasileirão Série D. O próximo jogo será o clássico contra o São Bernardo FC, neste sábado, às 15h, pela terceira rodada do torneio nacional.

Neste ano, Dioran também participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Ramalhão e marcou um gol em três partidas.

- Estou com a expectativa lá em cima e bem confiante para fazer esse primeiro gol na competição. Se Deus quiser, vai sair em um momento certo - afirmou o jogador.Além do gol, Dioran tem também expectativa em ver o Bruno José Daniel cheio para apoiar o Santo André à segunda vitória na Série D.

- Com certeza (é diferente jogar um clássico), clássico sempre é bom de se jogar, pelo fato do clima que é o jogo, a intensidade. Com torcida a favor é bem melhor também - disse Dioran, antes de elogiar a semana de treinamentos.

- Estamos treinando muito fortes nesta semana, com o objetivo de fazer uma excelente partida para sair com a vitória - completou.

Com uma vitória e uma derrota, o Santo André divide a segunda colocação, com o Nova Iguaçu, ambos com três pontos.