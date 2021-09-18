futebol

Série D: confira todos os classificados às oitavas de final deste sábado

Dia foi de jogos de volta da 2ª fase da competição...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 19:04

LanceNet

Crédito: Divulgação/Vitor Forcellini/JEC
Neste sábado (18), aconteceu a definição dos primeiros classificados para às oitavas de final da Série D. Na sexta, a Aparecidense já tinha conquistado a vaga e agora outras 9 equipes ainda sonham com o acesso para a 3ª Divisão. Veja os resultados:
Campinense 1x1 Sergipe (4x2 nos pênaltis) (Campinense classificado) Joinville 1x1 Bangu (4x3 nos pênaltis) (Joinville classificado)Santo André 0x1 Esportivo (Esportivo classificado)​4 de Julho 3x0 Penarol (4 de Julho classificado)FC Cascavel 0x3 Cianorte (Cianorte classificado)Juazeirense 0x0 Atlético-CE (3x5 nos pênaltis) (Atlético-CE classificado)​Portuguesa 1x0 Caxias (1x4 nos pênaltis) (Caxias classificado)​Boa 1x1 União Rondonópolis (União Rondonópolis classificado)Ferroviária 1x0 Brasiliense (Ferroviária classificada)
Jogos deste domingo
Castanhal x Moto Club (Ida 0x2) Itabaiana x América-RN (Ida 1x1) ABC x Retrô (Ida 1x1) Nova Mutum x Uberlândia (Ida 1x1) São Raimundo x Paragominas (Ida 0x1)
Segunda-feira
Guarany-CE x Galvez (Ida 0x0)

