Série D: confira todos os classificados às oitavas de final deste sábado

Neste sábado (18), aconteceu a definição dos primeiros classificados para às oitavas de final da Série D. Na sexta, a Aparecidense já tinha conquistado a vaga e agora outras 9 equipes ainda sonham com o acesso para a 3ª Divisão. Veja os resultados:
Campinense 1x1 Sergipe (4x2 nos pênaltis) (Campinense classificado) Joinville 1x1 Bangu (4x3 nos pênaltis) (Joinville classificado)Santo André 0x1 Esportivo (Esportivo classificado)4 de Julho 3x0 Penarol (4 de Julho classificado)FC Cascavel 0x3 Cianorte (Cianorte classificado)Juazeirense 0x0 Atlético-CE (3x5 nos pênaltis) (Atlético-CE classificado)Portuguesa 1x0 Caxias (1x4 nos pênaltis) (Caxias classificado)Boa 1x1 União Rondonópolis (União Rondonópolis classificado)Ferroviária 1x0 Brasiliense (Ferroviária classificada)
Jogos deste domingo
Castanhal x Moto Club (Ida 0x2) Itabaiana x América-RN (Ida 1x1) ABC x Retrô (Ida 1x1) Nova Mutum x Uberlândia (Ida 1x1) São Raimundo x Paragominas (Ida 0x1)
Segunda-feira
Guarany-CE x Galvez (Ida 0x0)