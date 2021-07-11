Série D: Confira os resultados que sacramentaram a 6ª rodada

Chegou ao fim a 6ª rodada da Série D. Neste domingo, 12 partidas foram disputadas e não faltou bola dentro da rede. Destaque para os empates entre Juventude Samas e Tocantinópolis e Retrô e ASA, ambos por 3 a 3.
Confira os placares do dia:
Aimoré 1 x 0 Rio Branco-PRRio Branco 1 x 2 Boa EsporteJuventude Samas 3 x 3 TocantinópolisBahia de Feira 0 x 1 ItabaianaRetrô 3 x 3 ASASergipe 0 x 1 JuazeirenseTreze 2 x 2 América-RNUberlândia 2 x 1 Rio Branco-VNPeñarol 1 x 1 YpirangaBoavista 0 x 1 Inter de LimeiraABC 2 x 0 CentralGalvez 0 x 1 São Raimundo