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futebol

Série D: confira os resultados dos jogos deste sábado

Rodada ficou marcada por conta do equilíbrio e poucas vitória por parte dos visitantes...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 20:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 20:08
Crédito: Dorival Rosa / Portuguesa
Neste sábado, tivemos bola rolando para mais uma rodada da fase de grupos do Brasileirão Série D. Ao todo foram 22 jogos disputados. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOs destaques ficaram por conta das vitórias da Portuguesa, fora de casa, que a colocou na liderança do Grupo 7, além das goleadas do 4 de Julho, Juazeirense e Brasiliense.
Confira abaixo os resultados
Castanhal 2x1 FastGAS 2x0 Atético-ACJuventude Samas 2x0 Guarany de SobralPalmas 2x1 Moto Club4 de Julho 4x0 ParagominasImperatriz 3x2 TocantinópolisAtlético-CE 0x0 CentralSousa 0x2 América-RNABC 2x0 CampinenseMurici 0x3 JuazeirenseGoianésia 2x1 GamaBrasiliense 3x0 JaraguáPorto Velho 1x1 Nova MutumUberlândia 2x0 Águia NegraCaldense 0x0 Rio Branco VNBangu 1x1 Inter de LimeiraSão Bento 0x1 CianorteBoavista 0x1 PortuguesaSanto André 2x0 MadureiraJoinville 0x0 EsportivoMarcílio Dias 0x0 CaxiasCascavel 3x1 Rio Branco-PR

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