Série D: confira os resultados dos jogos deste sábado

Neste sábado, tivemos bola rolando para mais uma rodada da fase de grupos do Brasileirão Série D. Ao todo foram 22 jogos disputados. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOs destaques ficaram por conta das vitórias da Portuguesa, fora de casa, que a colocou na liderança do Grupo 7, além das goleadas do 4 de Julho, Juazeirense e Brasiliense.