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Série D: Confira os resultados dos jogos de sábado

Com direito a goleadas, 16 jogos foram disputados pela 5ª rodada da fase de grupos...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 23:09

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 23:09

Crédito: Vitor Forcellini/JEC
A 5ª rodada da fase de classificação Série D teve início neste sábado com 16 jogos. Confira abaixo os resultados das partidas.Goiânia 0 x 1 Goianésia Cabofriense 0 x 0 Portuguesa-RJGlobo 0 x 2 América-RNReal Noroeste 3 x 2 Vitória-ESJi-Paraná 0 x 0 Fast ClubeJacyobá 0 x 0 CoruripeAparecidense 4 x 0 Águia NegraTupynambás 1 x 1 GamaBrasiliense 5 x 0 PalmasSantos 3 x 0 BaréUnião Rondonópolis 1 x 0 OperárioSão Luiz 0 x 0 PelotasJoinville 1 x 1 CaxiasAtlético-AC 0 x 3 GalvezCaldense 1 x 0 Vila NovaAtlético-BA 3 x 1 Bahia de Feira

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