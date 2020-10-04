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Série D: Confira os resultados deste sábado

A 4ª rodada foi iniciada neste sábado com 14 jogos e vitórias importantes...

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 22:10

LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 22:10
Crédito: Divulgação/Bangu
O sábado foi agitado na Série D. Ao longo do dia, 14 partidas foram realizadas pelo território brasileiro e não faltou bola na rede. Confira abaixo os resultados:Vitória-ES 1 x 1 OperárioBangu 2 x 2 CabofriensePortuguesa-RJ 3 x 1 NacionalJuventude Samas 1 x 2 AltosMoto Club 2 x 0 River-PIAtlético Tubarão 3 x 0 São CaetanoMarcílio Dias 0 x 0 NovorizontinoAmérica-RN 3 x 1 AfogadosJacyobá 2 x 2 ItabaianaGama 5 x 0 CaldenseCoruripe 1 x 0 Frei PaulistanoBaré 2 x 3 SinopÁguia Negra 1 x 1 GoiâniaSalgueiro 0 x0 Globo

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