Série D: Confira os resultados deste sábado

O sábado foi agitado na Série D. Ao longo do dia, 14 partidas foram realizadas pelo território brasileiro e não faltou bola na rede. Confira abaixo os resultados:Vitória-ES 1 x 1 OperárioBangu 2 x 2 CabofriensePortuguesa-RJ 3 x 1 NacionalJuventude Samas 1 x 2 AltosMoto Club 2 x 0 River-PIAtlético Tubarão 3 x 0 São CaetanoMarcílio Dias 0 x 0 NovorizontinoAmérica-RN 3 x 1 AfogadosJacyobá 2 x 2 ItabaianaGama 5 x 0 CaldenseCoruripe 1 x 0 Frei PaulistanoBaré 2 x 3 SinopÁguia Negra 1 x 1 GoiâniaSalgueiro 0 x0 Globo