futebol

Série D: Confira os resultados deste sábado

Jornada de sábado foi marcada por diversos clássicos nacionais...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 20:16

LanceNet

07 ago 2021 às 20:16
Crédito: Nunes ajudou o Santo André a vencer a Inter de Limeira (Gabriel Facchin Dotto/ECSA
A 10ª rodada da fase de grupos da Série D teve início neste sábado em dia marcado por diversos clássicos nacionais, que agitaram as torcidas ao redor do país.
Confira abaixo os resultados:
Águia Negra 0 x 1 Ferroviária Joinville 3 x 0 Rio Branco PRAtlético-CE 0 x 2 América-RN Murici 2 x 2 ItabianaMarcílio Dias 1 x 1 Juventus Gama 0 x 1 Brasiliense Santo André 2 x 1 Inter de Limeira Palmas 2 x 1 Tocantinópolis União Rondonópolis 0 x 1 Nova Mutum Uberlândia 0 x 0 Boa Esporte Caldense 0 x 0 Patrocinense Esportivo 2 x 2 FC Cascavel Imperatriz 0 x 1 Moto Club São Bento 2 x 3 Portuguesa Goianésia 0 x 1 Jaraguá 4 de Julho 0 x 2 Guarany-CE Porto Velho 0 x 2 Aparecidense GAS 0 x 2 São Raimundo

