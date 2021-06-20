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Série D: Confira os resultados deste sábado

16 confrontos abriram a 3ª rodada do torneio nacional e não faltou bola dentro da rede...

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 22:35

LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 22:35
Crédito: Dorival Rosa/Portuguesa
A 3ª rodada da Série D teve continuidade neste sábado com 16 jogos. Confira abaixo o resultado dos confrontos deste sábado:
Guarany-CE 2 x 1 PalmasCastanhal 1 x 1 São RaimundoBrasiliense 3 x 1 Novo MutumPortuguesa 1 x 0 Santo AndréJoinville 1 x 0 JuventusBoavista 1 x 1 MadureiraJaraguá 0 x 0 Porto VelhoUberlândia 1 x 1 PatrocinenseFC Cascavel 1 x 0 CaxiasGoianésia 0 x 0 AparecidenseBahia de Feira 1 x 1 Juazeirense Murici 0 x 1 ASA4 de Julho 1 x 1 Tocantinópolis Ferroviária 1 x 0 Rio Branco-ACGAS 1 x 2 Ypiranga Fast Clube 3 x 2 Penarol

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