Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Série D: Confira os resultados da 4ª rodada deste sábado

Ao longo do dia 14 jogos foram disputados e não faltou bola dentro da rede...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 21:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 21:36
Crédito: Dorival Rosa/Portuguesa
Foi dada a largada na 4ª rodada da Série D. Ao longo do sábado, 14 partidas foram disputadas e não faltou bola dentro da rede. Confira abaixo os resultados do dia:
Santo André 1 x 1 São BentoMarcílio Dias 1 x 1 JoinvilleGama 0 x 3 Nova MutumCaucaia 2 x 2 América-RNImperatriz 1 x 1 Juventude SamasPorto Velho 0 x 1 GoianésiaPatrocinense 1 x 3 Boa EsporteUnião Rondonópolis 2 x 1 BrasiliensePalmas 1 x 2 4 de JulhoCaldense 3 x 1 UberlândiaAparecidense 1 x 0 JaraguáInter de Limeira 1 x 1 PortuguesaGAS 2 x 2 CastanhalEsportivo 1 x 1 Caxias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O caminhão com areia caiu da ponte sobre o Rio Itapemirim, em Cachoeiro
Morre segunda vítima de acidente com caminhão que caiu de ponte em Cachoeiro
Imagem de destaque
A operação secreta que tirou 13 kg de urânio enriquecido da Venezuela e levou aos EUA
Imagem de destaque
Como a Copa do Mundo de futebol expõe a relação tensa entre seus três países-sede

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados