Série D: Confira os resultados da 4ª rodada deste sábado

Foi dada a largada na 4ª rodada da Série D. Ao longo do sábado, 14 partidas foram disputadas e não faltou bola dentro da rede. Confira abaixo os resultados do dia:
Santo André 1 x 1 São BentoMarcílio Dias 1 x 1 JoinvilleGama 0 x 3 Nova MutumCaucaia 2 x 2 América-RNImperatriz 1 x 1 Juventude SamasPorto Velho 0 x 1 GoianésiaPatrocinense 1 x 3 Boa EsporteUnião Rondonópolis 2 x 1 BrasiliensePalmas 1 x 2 4 de JulhoCaldense 3 x 1 UberlândiaAparecidense 1 x 0 JaraguáInter de Limeira 1 x 1 PortuguesaGAS 2 x 2 CastanhalEsportivo 1 x 1 Caxias