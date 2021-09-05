Série D: Confira os resultados da 14ª rodada

A tão aguardada 14ª rodada da Série D foi inaugurada neste sábado e 16 partidas foram disputadas ao longo do dia. Confira abaixo os resultados:
Paragominas 2 x 1 Guarany-CE
Moto Club 3 x 0 Tocantinópolis
Santo André 1 x 2 Bangu
São Bento 0 x 1 Boavista
Madureira 1 x 2 Inter de Limeira
4 de Julho 1 x 0 Juventude Samas
Cianorte 0 x 0 Portuguesa
Palmas 0 x 0 Imperatriz
Marcílio Dias 2 x 2 Aimoré
Caxias 1 x 1 Juventus
Esportivo 4 x 1 Rio Branco
Joinville 3 x 1 FC Cascavel
Nova Mutum 1 x 0 Aparecidense
Porto Velho 0 x 2 União Rondonópolis
Gama 4 x 1 Jaraguá
Goianésia 1 x 1 Brasiliense