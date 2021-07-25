Série D: confira os jogos deste domingo

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O Brasileirão Série D segue a todo vapor, e a 8ª rodada pôs isto em prova. Assim, o torneio teve sua continuidade neste domingo, 25, com dez duelos. Entre os destaques, a Ferroviária ainda mais vantagem no Grupo A6. Enquanto isso, o Treze segue em busca da sua recuperação na tabela de classificação do torneio. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFERROVIÁRIA 2 X 0 BOA ESPORTE​Buscando abrir ainda mais a vantagem no Grupo A6, a Ferroviária recebeu o Boa no Estádio da Fonte Luminosa, abrindo os duelos deste domingo. Assim, os donos da casa não demoraram para abrir o placar. Aos 25, a arbitragem marcou pênalti para os mandantes. Léo Castro driblou o goleiro do time adversário, sofrendo a falta. O próprio Léo foi para a bola, cobrando com categoria. Bola para um lado, goleiro para outro. 1 a 0.

No segundo tempo, a Locomotiva continuou em grande intensidade. Depois de tentativas de Bruno Mattis, a Ferroviária ampliou aos 37. Após cruzamento, Gleyson cabceou no contrapé do goleiro. O zagueiro do Boa ainda tentou tirar, mas a bola morreu na rede. Logo em seguida, os mineiros tiveram um pênalti marcado. Lucas Coelho cobrou, mas Wagner defendeu. Fim de jogo: 2 a 0. A Ferroviária chegou ao seu sétimo jogo sem sofrer gols.

TREZE 3 X 1 CAUCAIAO Treze conseguiu um importante resultado para se manter vivo na briga do Grupo A3, que tem quatro times com 11 pontos. Dessa forma, a equipe recebeu o Caucaia, no Amigão. Logo no primeiro tempo, Walisson Bahia, aos 39, chutou cruzado. Márcio Diniz apareceu para mandar contra a própria meta. Três minutos depois, Genesis deixou tudo igual para o Caucaia.

O Galo entrou em campo para dificultar a vida de seus adversários e continuou com tudo no segundo tempo, anotando mais um aos 19. Euller Viana apareceu para cabecear para a pequena área, e Walisson Bahia mandou para o fundo do gol. Nos acréscimos, Júlio Ferraria aproveitou contra-ataque, mas acabou sofrendo pênalti. Birungueta foi para a bola e mandou para o fundo das redes, finalizando o placar de 3 a 1.

GALVEZ 2 X 0 YPIRANGAEm 3º no Grupo A1, o Galvez entrou em campo para se aproximar ainda mais dos primeiros colocados. Dessa forma, recebeu o Ypiranga na Arena da Floresta. Os donos da casa dominaram o duelo e não tardaram a sair na frente do placar. Aos 20, Felipe Evangelista colocou os mandantes à frente do marcador.