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futebol

Série D: Com show de Wallace Pernambucano, América-RN bate o Guarany-CE

Mecão não tomou conhecimento do rival e conseguiu mais um triunfo no torneio nacional...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 17:21
Crédito: Reprodução/MyCujoo
Em jogo isolado na tarde desta terça-feira, o América-RN visitou o Guarany-CE e venceu por 3 a 1. O resultado deixou o Mecão na liderança da chave C, com 20 pontos. O time de Sobral é a lanterna, com 8 pontos.Gols
O grande nome do jogo foi Wallace Pernambucano. Aos 4 e 32 da etapa inicial, ele ajudou o América a construir a vantagem. Antes mesmo do intervalo, Dione deu o golpe de misericórdia. Pelo lado do Guarany-CE, Esquerdinha balançou a rede.
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Na próxima rodada, o América-RN recebe o Globo-RN. Enquanto isso, o Guarany-CE visita o Floresta.

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