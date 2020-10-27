Série D: Com show de Wallace Pernambucano, América-RN bate o Guarany-CE

Crédito: Reprodução/MyCujoo

Em jogo isolado na tarde desta terça-feira, o América-RN visitou o Guarany-CE e venceu por 3 a 1. O resultado deixou o Mecão na liderança da chave C, com 20 pontos. O time de Sobral é a lanterna, com 8 pontos.Gols

O grande nome do jogo foi Wallace Pernambucano. Aos 4 e 32 da etapa inicial, ele ajudou o América a construir a vantagem. Antes mesmo do intervalo, Dione deu o golpe de misericórdia. Pelo lado do Guarany-CE, Esquerdinha balançou a rede.

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