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futebol

Série D: Campinense arranca empate contra o Atlético-CE

Tudo igual no primeiro duelo que vale vaga na decisão do torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 22:22

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 22:22

Crédito: Atlético e Campinense ficaram no empate (Divulgação/Sammy Oliveira/Campinense
No primeiro duelo entre Atlético-CE e Campinense nada de vencedor. O jogo por 1 a 1 deixou a vaga na final aberta e repleto de tensão para o segundo confronto.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Gols
A bola só chegou a rede na etapa final. O primeiro gol veio através do Atlético-CE. Alisson invadiu a grande área e achou Dudu Itapajé, que empurrou para o fundo da rede.
A igualdade da Campinense só veio através de Vitinho, que aproveitou a sua chance e soltou o pé e balançou o barbante.
Pênalti perdido
Com a igualdade, o Atlético-CE teve a chance de vencer o jogo. Porém, a cobrança de pênalti de Dudu Itajapé que parou nas mãos de Mauro Iguatu.

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