Série D: Campinense arranca empate contra o Atlético-CE

Crédito: Atlético e Campinense ficaram no empate (Divulgação/Sammy Oliveira/Campinense

No primeiro duelo entre Atlético-CE e Campinense nada de vencedor. O jogo por 1 a 1 deixou a vaga na final aberta e repleto de tensão para o segundo confronto.

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Gols

A bola só chegou a rede na etapa final. O primeiro gol veio através do Atlético-CE. Alisson invadiu a grande área e achou Dudu Itapajé, que empurrou para o fundo da rede.

A igualdade da Campinense só veio através de Vitinho, que aproveitou a sua chance e soltou o pé e balançou o barbante.

Pênalti perdido