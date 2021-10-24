Série D: Campinense arranca empate contra o Atlético-CE

No primeiro duelo entre Atlético-CE e Campinense nada de vencedor. O jogo por 1 a 1 deixou a vaga na final aberta e repleto de tensão para o segundo confronto.
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Gols
A bola só chegou a rede na etapa final. O primeiro gol veio através do Atlético-CE. Alisson invadiu a grande área e achou Dudu Itapajé, que empurrou para o fundo da rede.
A igualdade da Campinense só veio através de Vitinho, que aproveitou a sua chance e soltou o pé e balançou o barbante.
Pênalti perdido
Com a igualdade, o Atlético-CE teve a chance de vencer o jogo. Porém, a cobrança de pênalti de Dudu Itajapé que parou nas mãos de Mauro Iguatu.