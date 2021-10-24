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futebol

Série D: Aparecidense massacra o ABC e fica perto da final

Dentro de casa, a Aparecidense foi melhor, principalmente na etapa final e conquistou um bom resultado...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 18:20

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:20

Em jogo válido pela semifinal da Série D, a Aparecidense deu um grande passo ao golear o ABC por 4 a 2 dentro de casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Agora, o time goiano joga pelo empate ou derrota de até um gol. Cabe ao ABC vencer por três gols de diferença. Se devolver o placar de dois gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.
Primeiro Tempo
O ABC conseguiu marcar primeiro. Na cobrança de escanteio, Suéliton desviou e abriu o placar. A reação da Aparecidense veio nos minutos finais, quando Robert deixou tudo igual.
Segundo Tempo
Na etapa final o jogo foi dos mandantes. Rafa Marcos e Alex Henrique viraram e ampliaram a favor da Aparecidense. O ABC diminuiu o prejuízo com Allan Dias e esboçou uma reação. Porém, Negueba em jogada individual, pintou na grande área e tocou na saída do goleiro, 4 a 2.

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