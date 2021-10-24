Série D: Aparecidense massacra o ABC e fica perto da final

Em jogo válido pela semifinal da Série D, a Aparecidense deu um grande passo ao golear o ABC por 4 a 2 dentro de casa.

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Agora, o time goiano joga pelo empate ou derrota de até um gol. Cabe ao ABC vencer por três gols de diferença. Se devolver o placar de dois gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Primeiro Tempo

O ABC conseguiu marcar primeiro. Na cobrança de escanteio, Suéliton desviou e abriu o placar. A reação da Aparecidense veio nos minutos finais, quando Robert deixou tudo igual.

Segundo Tempo