Série D: Aparecidense fica perto do acesso

Crédito: Aparecidense derrotou o Uberlândia fora de casa (Instagram/Aparecidense

Foi dada a largada nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Nos dois jogos do dia, o único que conseguiu vencer foi a Aparecidense. Mesmo fora de casa, a equipe bateu o Uberlândia por 1 a 0.

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No outro jogo do dia, o América-RN ficou no empate sem gols diante da Campinense. O placar deixa o jogo aberto para a volta.

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