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Série D: Aparecidense fica perto do acesso

Time goiano foi o único que venceu na rodada do sábado e fica perto do acesso...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 00:51

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 00:51

Crédito: Aparecidense derrotou o Uberlândia fora de casa (Instagram/Aparecidense
Foi dada a largada nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Nos dois jogos do dia, o único que conseguiu vencer foi a Aparecidense. Mesmo fora de casa, a equipe bateu o Uberlândia por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No outro jogo do dia, o América-RN ficou no empate sem gols diante da Campinense. O placar deixa o jogo aberto para a volta.
Calendário
Neste domingo, Atlético-CE x Ferroviária e Caxias x ABC encerram a rodada dos jogos de ida das quartas de final.

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