Série D: América-RN e ABC vencem e se classificam para as oitavas de final; confira outros resultados

Neste domingo (19), foram realizados cinco confrontos válidos pelas partidas de volta pela fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Destaque para os Potiguares, América-RN e ABC, que venceram suas partidas e estão classificados para as oitavas de final. Paragominas, Moto Club e Uberlândia também venceram os seus jogos e, portanto, conseguiram passar para próxima fase. Ainda falta definir o classificado do duelo entre Guarany de Sobral x Galvez, que será realizado amanhã. Confira todos os resultados de hoje e como ficaram os confrontos já definidos das oitavas de final: >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSJogos de DomingoItabaiana 0 x 2 América-RN (América-RN classificado)Castanhal 1 x 2 Moto Club (Moto Club classificado)ABC 3 x 2 Retrô (ABC classificado)São Raimundo 1 x 2 Paragominas (Paragominas classificado)Nova Mutum 0 x 2 Uberlândia (Uberlândia classificado)