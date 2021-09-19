Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Série D: América-RN e ABC vencem e se classificam para as oitavas de final; confira outros resultados
futebol

Série D: América-RN e ABC vencem e se classificam para as oitavas de final; confira outros resultados

Cinco foram os classificados nos confrontos deste domingo; Amanhã, Guarany de Sobral x Galvez definirão o último classificado às oitavas de final da Série D...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 19:41
Crédito: Reprodução: Twitter América FC/Canindé Pereira
Neste domingo (19), foram realizados cinco confrontos válidos pelas partidas de volta pela fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Destaque para os Potiguares, América-RN e ABC, que venceram suas partidas e estão classificados para as oitavas de final. Paragominas, Moto Club e Uberlândia também venceram os seus jogos e, portanto, conseguiram passar para próxima fase. Ainda falta definir o classificado do duelo entre Guarany de Sobral x Galvez, que será realizado amanhã. Confira todos os resultados de hoje e como ficaram os confrontos já definidos das oitavas de final: >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSJogos de DomingoItabaiana 0 x 2 América-RN (América-RN classificado)Castanhal 1 x 2 Moto Club (Moto Club classificado)ABC 3 x 2 Retrô (ABC classificado)São Raimundo 1 x 2 Paragominas (Paragominas classificado)Nova Mutum 0 x 2 Uberlândia (Uberlândia classificado)
Como ficaram os confrontos das Oitavas de Final:Aparecidense x CianorteUnião Rondonópolis x CaxiasFerroviária x EsportivoJoinville x UberlândiaMoto Club x América-RNABC x 4 de JulhoParagominas x Atlético-CECampinense x Guarany de Sobral ou Galvez
As partidas de ida estão previstas para acontecer no dia 26 de setembro, enquanto os confrontos da volta serão realizados no dia 3 de outubro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados