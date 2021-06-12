Série D: 2ª rodada terá dois confrontos entre paulistas e cariocas e muito mais; veja

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O Campeonato Brasileiro da Série D terá o início da sua 2ª rodada neste sábado com destaque para dois confrontos entre paulistas e cariocas. A seguir, confira todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D:Grupo 1Sábado (12 de junho)São Raimundo-RR x FastDomingo (13 de junho)Ypiranga-AP x Atlético-ACPenarol-AM x CastanhalGalvez x GAS

Grupo 2Sábado (12 de junho)Moto Club x Guarany de SobralPalmas x Juventude Samas4 de Julho x ImperatrizDomingo (13 de junho)Paragominas x Tocantinópolis

Grupo 3Sábado (12 de junho)Atlético-CE x TrezeDomingo (13 de junho)Campinense x América-RNCentral x CaucaiaABC x Sousa

Grupo 4Sábado (12 de junho)Murici x Bahia de FeiraAtlético-BA x ItabaianaDomingo (13 de junho)Sergipe x RetrôJuazeirense x ASA

Grupo 5Sábado (12 de junho)Gama x AparecidenseDomingo (13 de junho)Goianésia x União RondonópolisNova Mutum x Jaraguá-GOPorto Velho x Brasiliense

Grupo 6Sábado (12 de junho)Uberlândia x Rio Branco-ESDomingo (13 de junho)Rio Branco-VN x Boa EsporteCaldense x FerroviáriaQuarta-feira (30 de junho)Águia Negra x Patrocinense

Grupo 7Sábado (12 de junho)São Bento x BanguDomingo (13 de junho)Santo André x BoavistaMadureira x PortuguesaCianorte x Inter de Limeira