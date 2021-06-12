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Série D: 2ª rodada terá dois confrontos entre paulistas e cariocas e muito mais; veja

Madureira x Portuguesa e São Bento x Bangu duelam pela rodada número dois do Brasileirão da Série D...
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Publicado em 

12 jun 2021 às 14:52

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 14:52

Crédito: Divulgação
O Campeonato Brasileiro da Série D terá o início da sua 2ª rodada neste sábado com destaque para dois confrontos entre paulistas e cariocas. A seguir, confira todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D:Grupo 1Sábado (12 de junho)São Raimundo-RR x FastDomingo (13 de junho)Ypiranga-AP x Atlético-ACPenarol-AM x CastanhalGalvez x GAS
Grupo 2Sábado (12 de junho)Moto Club x Guarany de SobralPalmas x Juventude Samas4 de Julho x ImperatrizDomingo (13 de junho)Paragominas x Tocantinópolis
Grupo 3Sábado (12 de junho)Atlético-CE x TrezeDomingo (13 de junho)Campinense x América-RNCentral x CaucaiaABC x Sousa
Grupo 4Sábado (12 de junho)Murici x Bahia de FeiraAtlético-BA x ItabaianaDomingo (13 de junho)Sergipe x RetrôJuazeirense x ASA
Grupo 5Sábado (12 de junho)Gama x AparecidenseDomingo (13 de junho)Goianésia x União RondonópolisNova Mutum x Jaraguá-GOPorto Velho x Brasiliense
Grupo 6Sábado (12 de junho)Uberlândia x Rio Branco-ESDomingo (13 de junho)Rio Branco-VN x Boa EsporteCaldense x FerroviáriaQuarta-feira (30 de junho)Águia Negra x Patrocinense
Grupo 7Sábado (12 de junho)São Bento x BanguDomingo (13 de junho)Santo André x BoavistaMadureira x PortuguesaCianorte x Inter de Limeira
Grupo 8Sábado (12 de junho)Joinville x AimoréEsportivo x Juventus-SCDomingo (13 de junho)Marcílio Dias x FC CascavelCaxias x Rio Branco-PR

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