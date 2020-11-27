AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Série D: 14ª e decisiva rodada foi iniciada nesta sexta-feira; Veja os resultados
futebol

Série D: 14ª e decisiva rodada foi iniciada nesta sexta-feira; Veja os resultados

Tarde de sexta-feira foi agitada com 12 jogos disputados e muita bola dentro da rede...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 19:43
Crédito: Rennê Carvalho/ABC
Foi dada a largada para a 14ª e última rodada da fase de grupos da Série D. Nesta sexta-feira 12 partidas foram disputadas e a vida dos clubes foi decidida. Confira abaixo os resultados do dia:Central 3 x 0 JacyobáABC 2 x 0 ItabaianaCoruripe 1 x 0 Vitória da ConquistaGlobo 3 x 0 Atlético CajazeirasFloresta 5 x 1 AfogadosFrei Paulistano 1 x 1 PotiguarCampinense 0 x 0 América-RNSalgueiro 2 x 0 Guarany-CEPalmas 0 x 1 Villa NovaGama 2 x 1 Atlético-BABahia de Feira 0 x 1 TupynambásCaldense 1 x 2 Brasiliense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tributação dos dividendos: por que médicos devem repensar sua estrutura patrimonial?
A aniversariante Giovanna Rosa e André Rosa
Giovanna Rosa celebra aniversário com festa em Vitória; veja fotos
Morte suspeita / crime / homicídio
As cidades do Espírito Santo onde há maior risco de ser assassinado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados