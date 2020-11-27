Série D: 14ª e decisiva rodada foi iniciada nesta sexta-feira; Veja os resultados

Foi dada a largada para a 14ª e última rodada da fase de grupos da Série D. Nesta sexta-feira 12 partidas foram disputadas e a vida dos clubes foi decidida. Confira abaixo os resultados do dia:Central 3 x 0 JacyobáABC 2 x 0 ItabaianaCoruripe 1 x 0 Vitória da ConquistaGlobo 3 x 0 Atlético CajazeirasFloresta 5 x 1 AfogadosFrei Paulistano 1 x 1 PotiguarCampinense 0 x 0 América-RNSalgueiro 2 x 0 Guarany-CEPalmas 0 x 1 Villa NovaGama 2 x 1 Atlético-BABahia de Feira 0 x 1 TupynambásCaldense 1 x 2 Brasiliense