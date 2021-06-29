Série C: Ypiranga-RS e Figueirense empatam sem gols

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No Colosso da Lagoa, Ypiranga e Figueirense encerraram a 5ª rodada da Série C. Sem movimentar o placar, o jogo acabou em 0 a 0 deixando o clube de Florianópolis na 7ª colocação, agora com 6 pontos, enquanto a equipe de Erechim chegou aos 10, mantendo-se na vice-liderança do grupo A.

Calendário

Na próxima rodada, a equipe gaúcha terá o Oeste como adversário, na Arena Barueri, sábado (3), já o time catarinense também jogará como visitante, porém para encarar o Ituano, segunda-feira (5), no estádio Novelli Júnior.

O jogo