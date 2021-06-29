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futebol

Série C: Ypiranga-RS e Figueirense empatam sem gols

Resultado praticamente estacionou as equipes na classificação...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 22:09

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 22:09
Crédito: Divulgação
No Colosso da Lagoa, Ypiranga e Figueirense encerraram a 5ª rodada da Série C. Sem movimentar o placar, o jogo acabou em 0 a 0 deixando o clube de Florianópolis na 7ª colocação, agora com 6 pontos, enquanto a equipe de Erechim chegou aos 10, mantendo-se na vice-liderança do grupo A.
Calendário
Na próxima rodada, a equipe gaúcha terá o Oeste como adversário, na Arena Barueri, sábado (3), já o time catarinense também jogará como visitante, porém para encarar o Ituano, segunda-feira (5), no estádio Novelli Júnior.
O jogo
Apesar de mostrar força na primeira etapa, o time do Ypiranga acabou esbarrando nos erros individuais durante os primeiros 45 minutos, não conseguindo abrir a contagem. Já na etapa final, o Figueira, adotando uma postura mais ofensiva, até conseguiu criar algumas chances, porém, assim como seu adversário, acabou não convertendo em gols, fechando o placar em 0 a 0 com direito a muito frio na cidade de Erechim.

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