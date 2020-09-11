Série C: Ypiranga-RS bate Volta Redonta e Treze fica no empate com o Remo

A quinta-feira foi agitada pela Série C. Dois jogos agitaram a rodada que ficou marcada pela curiosidade, já que Treze e Remo fecharam a 5ª rodada e Volta Redonda e Ypiranga abriram a 6ª jornada da competição.Confira abaixo o resumo dos jogos:
Treze 2 x 2 Remo
No Amigão, o Remo abriu o placar nos minutos iniciais com o gol de Marlon. A reação do Treze veio na etapa final através de gol contra de Rafael Jensen e Frontini. Nos minutos finais, o time paraense arrancou um empate com Charles.
O resultado deixou o Treze na lanterna do grupo A, com 1 ponto. O Remo é o terceiro colocado, com 9 pontos.
Volta Redonda 1 x 2 Ypiranga
No jogo que abriu a 6ª rodada, o Ypiranga foi até o Rio de Janeiro e venceu com gols de Fernandinho e Reinaldo. O Voltaço descontou através de Saulo Mineiro.
O resultado deixou os dois times com 11 pontos no grupo B, mas o Volta Redonda fica na vice-liderança e o Ypiranga é o terceiro.