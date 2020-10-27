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futebol

Série C: Vila Nova vence e São Bento arranca empate épico diante do Criciúma

Tigre venceu o Ferroviário e ficou mais perto da vaga do mata-mata da Série C...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 22:22

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 22:22

Crédito: Reprodução
Dois jogos encerraram a 12ª rodada da Série C. No primeiro duelo do dia, o São Bento, que tinha 21 desfalques, sendo 15 por Covid, arrancou um empate sem gols com o Criciúma, em casa. O resultado deixou o time na 9ª posição da chave B, com 9 pontos. O Tigre é o 4º colocado, com 16 pontos.No jogo que fechou o dia, o Vila Nova recebeu o Ferroviário e com gols de Talles, Adalberto e Donato venceu por 3 a 0. Agora, o Tigre é o vice-líder da chave A, com 23 pontos. O Ferrão está na 4ª posição, com 17 pontos.

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