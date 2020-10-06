Série C: Vila Nova e Brusque vencem no encerramento da 9ª rodada

Nos dois jogos que encerraram a 9ª rodada da Série C, Vila Nova e Brusque venceram seus compromissos e ganharam pontos importantes na briga por uma vaga nas quartas de final.Veja abaixo o resumo dos jogos:
Jacupiense x Vila Nova
Em Pituaçu, o Vila Nova mostrou a sua força diante da Jacupiense e Henan foi o nome do jogo ao marcar dois gols. Rafhael Lucas completou a vitória por 3 a 0 e deixou o Tigre na vice-liderança da chave A, com 16 pontos. O time baiano é o sétimo, com 10 pontos.
Na próxima rodada, a Jacupiense mede forças com o Remo. O Vila Nova encara o Manaus, dentro de casa.
Brusque x Criciúma
No duelo catarinense a vantagem foi do Brusque. Com gols de Geovane Itinga, Thiago Alagoano e Maurício Garcez a equipe venceu por 3 a 1. O placar deixou o time na ponta da chave B, com 22 pontos. O Tigre fica na quinta colocação, com 12 pontos.
Na próxima rodada, o Brusque mede forças com o Ypiranga-RS, fora de casa. O Criciúma recebe o Londrina.