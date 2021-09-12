Série C: veja o resumo dos jogos deste sábado (11)

A primeira fase da Série C está próxima do fim e a 16ª rodada da competição nacional começou neste sábado (11), com jogos desde o início da manhã até os últimos minutos da noite.
A 16ª rodada da Série C começou na manhã deste sábado (11) pelo grupo B com a vitória do Figueirense, fora de casa, por 2 a 1 contra o São José-RS. O resultado ainda garantiu ao Figueira o sonho de se classificar para a próxima fase enquanto os gaúchos ainda não se afastaram do perigo do rebaixamento.
Durante a tarde, Ituano e Oeste - também da chave B - se enfrentaram em horário único, às 15h, em Itu. Os donos da casa venceram e nada alterou no futuro das equipes - Ituano já classificado e o Oeste já confirmado na Série D.
Seguindo os jogos do grupo B pela 16ª rodada do sábado, o Novorizontino venceu o Ypiranga em jogo de times já classificados para o mata-mata, por 1 a 0, no interior de São Paulo, às 17h (de Brasília). No mesmo horário, mas pelo grupo A, o Altos-PI venceu o Santa Cruz por 1 a 0, fora de casa, e garantiu os piauienses na briga por uma vaga na próxima fase enquanto a derrota praticamente rebaixou a Cobra Coral para a Série D.
No início da noite, às 19h (de Brasília), Criciúma e Botafogo-SP fizeram o único jogo pelo grupo B que terminou sem gols. O resultado encaminhou a vaga do Tigre para a próxima fase enquanto só uma grande combinação de resultados garante a equipe de Ribeirão Preto na sequência da competição.
O jogo que encerrou as disputas no sábado aconteceu às 21h (de Brasília), entre Jacuipense x Volta Redonda. A partida aconteceu na Bahia e a vitória dos donos da casa deu um grande suspiro para a equipe baiana na briga contra o rebaixamento para a Série D. A derrota tirou os cariocas do grupo de times garantidos na próxima fase, mas os visitantes seguem na briga por uma vaga na próxima fase.
A 16ª rodada acaba da Série C segue entre amanhã e segunda-feira com os seguintes jogos:
Tombense x Floresta - domingo (11h)Manaus x Botafogo-PB - domingo (16h)Paraná x Mirassol - domingo (18h)Ferroviário x Paysandu - segunda-feira (15h)