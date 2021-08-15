futebol

Série C: Veja o resumo dos jogos deste sábado

Cinco partidas foram realizadas e o grupo A teve muita movimentação nas primeiras colocações...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 21:46

Crédito: Volta Redonda empatou em casa (André Moreira/Volta Redonda
A 12ª rodada da Série C teve continuidade neste sábado com cinco confrontos. A chave A foi a mais agitada, com três duelos, que movimentaram a liderança. Confira abaixo o resumo:
Grupo A
Floresta x Manaus
No Franze Moraes, o Manaus ficou em vantagem duas vezes com Denílson e Anderson Paraíba, mas o Floresta arrancou o empate com Flávio Torres e Daniel. Com o placar, o Floresta fica na 8ª colocação, com 12 pontos. O Gavião é o 3º, com 18 pontos.
Volta Redonda x Botafogo-PB
No Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Belo ficaram no empate por 1 a 1. O placar deixou o Voltaço com 18 pontos, na 4ª colocação. O Botafogo-PB é o líder, com 20 pontos.
Paysandu x Jacupiense
Na Curuzu, o Papão mostrou a sua força e venceu por 2 a 0. O resultado deixou o time na vice-liderança, com 19 pontos. Os baianos estão na 9ª colocação, com 10 pontos.
Grupo B
Mirassol x Botafogo-SP
No duelo dos paulistas, o Mirassol bateu o Botafogo-SP por 1 a 0. Com o placar, o time de Eduardo Baptista chega aos 16 pontos, na 6ª colocação. A Pantera é a 5ª, com 19 pontos.
Ituano x São José
No Novelli Júnior, Ituano e São José ficaram no empate por 2 a 2. Com o resultado, o Galo chega aos 21 pontos, na 3ª colocação. O Zequinha é o 8º, com 12 pontos.

