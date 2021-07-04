Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Série C: veja o resumo dos jogos deste domingo

Criciúma se mantém na liderança do Grupo B, enquanto que São José-RS e Floresta deixam a zona de rebaixamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 20:01

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 20:01

Crédito: Divulgação/Celso Lúcio/Criciúma
Neste domingo (4), três jogos movimentaram a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Sendo assim, destaque para o Criciúma, que venceu o Paraná e se manteve na liderança do Grupo B. Enquanto isso, São José-RS e Floresta deixaram a zona de rebaixamento das suas respectivas chaves.
Veja o resumo dos jogos:​Grupo A
​Altos 0 x 1 Floresta​​Jogando no Piauí, o Floresta colocou fim à sua sequência de quatro jogos sem vencer e bateu o Altos por 1 a 0. Dessa maneira, o gol solitário da partida foi anotado por Tony Everton, aos 12 minutos da etapa final. Com o resultado, a equipe cearense chegou aos oito pontos e deixou a zona de rebaixamento, ocupando agora a 6ª posição do grupo. Já os piauienses caíram para o 8° lugar e têm sete pontos.
Grupo B​São José-RS 2 x 1 Mirassol​​De virada, o São José-RS venceu o Mirassol na manhã deste domingo (4), no Rio Grande do Sul. Os visitantes abriram o placar logo aos sete minutos, com Fabrício. Contudo, precisos na etapa complementar, os gaúchos viraram a partida com dois tentos de Cláudio Maradona. O resultado deixou a equipe da casa com cinco pontos no torneio e na 8ª posição do grupo. Por outro lado, os paulistas aparecem no 5° lugar, com sete.
Criciúma 2 x 0 Paraná​​Jogando em casa, o Criciúma venceu o Paraná e empilhou o seu oitavo jogo consecutivo sem saber o que é perder. Com gols de Luiz Paulo, de pênalti, e Marcão, já nos acréscimos, os donos da casa garantiram o triunfo por 2 a 0. Sendo assim, a equipe segue na liderança do Grupo B, com 14 pontos somados. Por outro lado, os paranaenses entraram na zona de rebaixamento, visto que aparecem no 9° lugar, com quatro pontos somados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados