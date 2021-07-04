Série C: veja o resumo dos jogos deste domingo

Neste domingo (4), três jogos movimentaram a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Sendo assim, destaque para o Criciúma, que venceu o Paraná e se manteve na liderança do Grupo B. Enquanto isso, São José-RS e Floresta deixaram a zona de rebaixamento das suas respectivas chaves.
Veja o resumo dos jogos:Grupo A
Altos 0 x 1 FlorestaJogando no Piauí, o Floresta colocou fim à sua sequência de quatro jogos sem vencer e bateu o Altos por 1 a 0. Dessa maneira, o gol solitário da partida foi anotado por Tony Everton, aos 12 minutos da etapa final. Com o resultado, a equipe cearense chegou aos oito pontos e deixou a zona de rebaixamento, ocupando agora a 6ª posição do grupo. Já os piauienses caíram para o 8° lugar e têm sete pontos.
Grupo BSão José-RS 2 x 1 MirassolDe virada, o São José-RS venceu o Mirassol na manhã deste domingo (4), no Rio Grande do Sul. Os visitantes abriram o placar logo aos sete minutos, com Fabrício. Contudo, precisos na etapa complementar, os gaúchos viraram a partida com dois tentos de Cláudio Maradona. O resultado deixou a equipe da casa com cinco pontos no torneio e na 8ª posição do grupo. Por outro lado, os paulistas aparecem no 5° lugar, com sete.
Criciúma 2 x 0 ParanáJogando em casa, o Criciúma venceu o Paraná e empilhou o seu oitavo jogo consecutivo sem saber o que é perder. Com gols de Luiz Paulo, de pênalti, e Marcão, já nos acréscimos, os donos da casa garantiram o triunfo por 2 a 0. Sendo assim, a equipe segue na liderança do Grupo B, com 14 pontos somados. Por outro lado, os paranaenses entraram na zona de rebaixamento, visto que aparecem no 9° lugar, com quatro pontos somados.