Série C: veja o resumo dos jogos deste domingo

Crédito: Divulgação/Celso Lúcio/Criciúma

Neste domingo (4), três jogos movimentaram a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Sendo assim, destaque para o Criciúma, que venceu o Paraná e se manteve na liderança do Grupo B. Enquanto isso, São José-RS e Floresta deixaram a zona de rebaixamento das suas respectivas chaves.

Veja o resumo dos jogos:​Grupo A

​Altos 0 x 1 Floresta​​Jogando no Piauí, o Floresta colocou fim à sua sequência de quatro jogos sem vencer e bateu o Altos por 1 a 0. Dessa maneira, o gol solitário da partida foi anotado por Tony Everton, aos 12 minutos da etapa final. Com o resultado, a equipe cearense chegou aos oito pontos e deixou a zona de rebaixamento, ocupando agora a 6ª posição do grupo. Já os piauienses caíram para o 8° lugar e têm sete pontos.

Grupo B​São José-RS 2 x 1 Mirassol​​De virada, o São José-RS venceu o Mirassol na manhã deste domingo (4), no Rio Grande do Sul. Os visitantes abriram o placar logo aos sete minutos, com Fabrício. Contudo, precisos na etapa complementar, os gaúchos viraram a partida com dois tentos de Cláudio Maradona. O resultado deixou a equipe da casa com cinco pontos no torneio e na 8ª posição do grupo. Por outro lado, os paulistas aparecem no 5° lugar, com sete.